連遭「韓粉」猛攻 尹立卸文化局長首回應：我是高雄人我驕傲

尹立今（7）日甫卸下高雄市文化局長，便在上午在臉書發文回應近日遭遇的網路言語攻擊。（記者黃佳琳攝）

2018-11-07 12:23

〔即時新聞／綜合報導〕台灣首位來自設計領域的文化局長尹立，近日多篇在臉書發表的「挺高雄」（We Care高雄）文章，不斷遭「韓粉」言語攻擊，而他今（7）日上午首次以「前」高雄文化局長的身分，在臉書回應惡意抹黑「高雄價值」的言語霸凌，且透露。他必須拿下行政身分，好好論述自己想法，並強調，「我從民間來，回到民間，我是高雄人，我驕傲」。

綜合媒體報導，尹立2年前，被前市長陳菊從樹德科技大學動畫與遊戲設計系系主任借調，任職期間，曾創辦「高雄設計節」和駁二藝術特區的發展結合，讓駁二成為南台灣設計重鎮，而近日因高雄市長選戰，尹立多次在個人臉書發文，證明高雄「不老也不窮」，但卻引來大批網軍攻擊。

昨晚尹立請辭獲准，今日正式卸任，而上午即在臉書，以「從民間來，回民間去，因為我相信高雄價值」為題，將繼續挺高雄，且強調，會以「前」局長、設計師、大學教師和自許文化人等4種身分，參加「We Care高雄」運動。

尹立文中表示，身為眷村出生、南部長大且北上求學的湖內外省二代，曾多次思考在高雄打拼的價值。他認為，高雄不夠完美，因此願意進入體制貢獻心力，讓民主與進步的價值可以一起向前，但明白光抱怨沒有用，只有行動才能夠改變。

他指出，這段時間看到不斷編寫荒謬的劇情，不斷盜用泰國、汽車公司影片，甚至連文化局的影片都被盜用，不管是惡質抹黑的北漂議題，操弄高雄人的痛，或一再罵這個城市又老又窮，連乞丐進不了劇院，或是流行音樂中心只剩下借廁所功能等歧視高雄人的言語，及深藏內在的言論自由箝制與荒誕的人口數，都令他震驚不已。

台灣民主走到今天，可以對市政有邏輯的批判，但以偏概全，全面否定這些年的改變，不斷醜化高雄人的文化水平，甚至惡意的網路霸凌，都讓我無法坐視。

尹立解釋，當候選人不斷宣稱自己不攻擊對方的同時，其陣營網軍卻不斷製造寒蟬效應，因此才決定拿下行政身分，走出來，好好論述自己的想法。

他也透露，未來他將投入由民間友人發起的「We Care高雄」運動。今上午舉辦該活動記者會前，有幾位聯繫的朋友因先前被網軍灌爆後的惡質霸凌，選擇不願出面，就知道我們得來的言論自由是多麼不容易。

網路看似自由，這種無恥的霸凌行為更讓人心生畏懼，但只有少數人來反對這樣的霸凌，反而讓謊話講了100次變成真的，有更多人願意走出來支持，才能夠對抗這樣的惡質霸凌。

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