真的沒唬爛！陳其邁高市AI政策 推手之一是PTT創世神

陳其邁（左）曾向PTT創辦人杜奕瑾（中）請益，如何在高雄發展AI人工智慧產業。（取自陳其邁臉書）

2018-11-07 00:12

〔記者葛祐豪／高雄報導〕批踢踢（PTT）網友6日晚間暴動了！網友貼文指出，民進黨高雄市長候選人陳其邁的工業4.0和AI政策，推手之一其實是PTT創辦人杜奕瑾。對此，陳陣營證實，陳其邁確實曾向杜奕瑾請益，杜奕瑾也給了很多寶貴意見。

現年42歲的杜奕瑾，其實是高雄小港大林蒲人，雄中畢業後就讀台大資工系，也是批踢踢創站站長，被PTT的使用者稱為「創世神」、「PTT之父」，曾任微軟人工智慧部門亞太區研究總監，他返國後，去年創立台灣AI人工智慧實驗室，希望發展台灣人工智慧，提升台灣軟體產業的競爭力。

批踢踢網友tiwy（倪威）6日晚發文說，韓國瑜粉絲常常在護航韓的政策時，批評陳其邁的政策也是口號，特別愛酸陳的工業4.0和AI政策，但他仔細花了時間，把陳其邁的相關AI政策和臉書看完後，才知道陳其邁真的不是在唬爛。

他說，因為陳其邁的AI政策推手之一，就是PTT的創辦人杜奕瑾，相關的資料拜訪和請益名單，是非常完整的，但陳其邁不知道是不懂宣傳還是怎樣？竟然沒讓大眾知道。

據了解，今年3月20日，陳其邁的請益之旅，就是拜會台灣AI人工智慧實驗室創辦人杜奕瑾及Mike Calcagno，暢談人工智慧在高雄的發展前景。

當時杜奕瑾曾提及，要打造AI軟體聚落其實不難，因為台灣並不缺人才，但需要營造產業友善環境，例如高雄的亞洲新灣區，若能吸引先進AI廠商進駐，並選定發展一些好的如智慧港口、智慧城市等項目，將可形成人工智慧產業聚落。

除了杜奕瑾，陳其邁曾前往拜訪的人工智慧政策請益名單，還包括中研院人工智慧學校執行長陳昇瑋、校務主任蔡明順、台灣微軟公司總經理孫基康、AI中心執行長張仁炯等人。

網友認為，相對於對手那些性愛摩天輪，太平島挖石油，建賭場拚經濟這類浮誇亂喊的政見，真心希望每個候選人可以把自己政見背景講清楚，聰明的鄉民和選民看完後，就自有判斷。

這篇文章也引起PTT網友差點暴動，直呼「推創世神」、「好像很厲害」、「應該會推爆」、「韓導趕快想新招」、「如果不是創世神 ，不會有我們懂嗎」。

對此，陳其邁陣營表示，發展工業4.0和AI政策，是陳其邁的主要政見之一，陳其邁確實曾向杜奕瑾請益過，如何在高雄發展AI產業。

此外，陳其邁也曾承諾過，當選後會從產業界尋覓一位副市長，據了解，曾有人力薦杜奕瑾是適當人選，但這需尊重當事人意願。