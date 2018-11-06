丁守中批小野、吳念真 小野千字文回擊

2018-11-06 21:41

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文競選總幹事小野（李遠）近期拍攝影片，力挺民進黨高雄市長候選人陳其邁，並在影片中回憶國民黨執政高雄時期打壓文化發展，導致高雄得到「文化沙漠」惡名。國民黨台北市長候選人丁守中今天也在臉書粉絲專頁「丁守中粉絲團」發文 指出，民進黨執政時，文化圈子想活下去的，誰不巴著小野？因為小野巴著民進黨，小野是綠營的文化門神，真正基進側翼，柯文哲找小野，難道想的不就是民進黨的選票？台灣就是充滿著這種整天只想著玩弄政治的政客、門神，政治才會變得如此骯髒、難堪。

小野晚間在臉書以千字文點名「親愛的丁守中先生」回擊，更在貼文最後直言：「親愛的丁守中先生，這就是我想回應你的人身攻擊，希望因為這樣，使你相信，你用的許多思考方式都是比較舊的思維方式，並不是每個人都是這樣的。」

小野在貼文中說，「朋友傳來你的臉書，上面指名道姓的駡了我的朋友吳念真和我，說在民進黨執政時我們呼風喚雨，說吳念真包廣告，我包電影。從你帶著情緒的字眼中，我最不希望發生的事情終於發生了，那就是人身攻擊，尤其是針對非常無辜的吳念真，我內心極為悲傷。猶豫再三，我決定心平氣和的回應你的人身攻擊。」

小野首先回應有關自己的部分指出，他在37歲之後便靠著自己一個字一個字的寫作，至今已經100本。「承蒙老天眷顧，不靠任何勢力，大量的讀者成為我的衣食父母，三十年間我早就離開了電影界，何來包電影的理由？」

小野進一步說，更何況30年過去，台灣的電影界新人輩出，長江後浪推前浪，我最多只能扮演啦啦隊鼓勵後進的角色。如果還能獲得年輕後輩的一點點尊敬，可能是因為我在國民黨的黨營事業中央電影公司和夥伴們一起推動的台灣新電影浪潮，讓台灣電影走上國際成為台灣之光，那個浪潮一直影響至今。

小野還提到，「順便告訴你，我陪伴我的學生柯文哲在市政府的這三年我是無酬志工，當初你嚷著要我辭職時，我就立刻做了。不是每個人都像你想的那樣攀權附勢。對了，像這樣無私的故事還有很多，選舉之後再告訴你。」

話鋒一轉，小野開始幫吳念真出頭，「你可能也不太真的認識他，我大概簡單的介紹他給你知道。」

小野說，「我尊敬他是因為他善用了自己的影響力，為小人物發聲、讓更多人可以接近藝文展演，讓偏遠地區的孩童有更公平的機會。」

小野寫道，「或許有些人會說他拍了廣告做了很多代言一定賺了不少錢，其實我在二十多歲就認識了他，追求財富從來不是他的人生目標，他一直是個不重視金錢的慷慨之人。他曾經說如果要讓自己能夠做更多事情，唯有讓自己有更大的影響力，我覺得，他一直知道自己在做什麼，為什麼而做。他要的就是用自己的影響力為這個社會做更多的事情。」

「我尊敬他，也尊敬在那個貧困時代力爭上游並且不忘也扶持其他人的人。他完全不必依靠任何政黨的奧援生存，這樣你應該明白了我內心的悲傷了吧。」