姚人多：我是高雄人，我就是挺其邁啦

2018-11-06 21:33

〔即時新聞／綜合報導〕輔選民進黨台北市長候選人姚文智的海基會副董事長姚人多表示，作為一個高雄人，他要感謝謝長廷團隊當初改變了他的故鄉，因此，在姚文智有困難的時候，「我認為，我有責任陪他走一段」。

「多人都好奇，為什麼我要幫姚文智？」姚人多今晚在臉書發文表示，通常有人詢問這個問題，他只會給一些制式的答案，比如說「大老闆的命令、姚文智是我兄弟」等等，但其實真正的原因只有一個，「我去幫姚文智是為了報恩。」

姚人多說，不是姚文智對他個人有恩，而是作為一個高雄人，他自認有責任在姚文智有困難的時候陪他走一段，就像是當年謝長廷市府團隊幫高雄做的事一樣。

姚人多指出，嚴格說來這個「恩」其實不是「恩」，因為政治人物為市民所做的事，本是基於他的職責，絕對不能從恩惠的角度來看；但他相信，有了一點年紀的高雄人應該懂他在講什麼。「你可以說我幼稚，你也可以說我無聊，但是，我就是在意高雄，我就是想用我的方式來謝謝他改變了我的故鄉」。

他提到，20年前高雄人只是眾多「下港人」的一員，現在「高雄人」才變成「高雄人」，「是他們從小在高雄長大的人，對自己的故鄉有一種想哭的感覺」。姚人多話鋒一轉表示，他看到有一個候選人，說高雄又老又窮，說要去太平島挖石油。「我知道海基會的秘書長最好不要表態，最好要對中國友善，但現在是下班時間，我是高雄人，我就是挺其邁啦。高雄加油」。