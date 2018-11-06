婦聯會再稱非國民黨附隨組織 籲黨產會用史料還原真相

2018-11-06 15:51

〔記者楊綿傑／台北報導〕黨產會與婦聯會屢屢為「國民黨附隨組織」認定槓上，今婦聯會再發表聲明，強調婦聯會並非國民黨附隨組織，並無不當取得財產或黨產。也呼籲黨產會能實事求是，用史料還原真相，停止運用執政及媒體雙重優勢，散播錯誤虛假新聞。

對於勞軍捐相關爭議，婦聯會解釋，進出口公會的勞軍捐款為愛國敬軍的大規模運動，在兩岸緊張風雨飄搖的年代，對穩定軍心安定社會做出巨大貢獻。其使用涉及政府與民間的公私協力，故由各方派出代表組成業務會議分撥經費，現存74次完整紀錄。

婦聯會說，婦聯會僅為勞軍捐款受撥單位之一而非唯一，當初婦聯會因興建軍宅（眷舍及職務官舍）及辦理各項勞軍業務，獲撥總額為65億（佔勞軍捐款38%），其餘為軍方單位60億（佔34%），軍友社及相關30億（佔18%），進出口公會16億（佔9%）等，該會議為業務協調性質，相關單位皆全程參與，有何可議之處？

婦聯會還說，勞軍捐款目的為愛國敬軍，政府及軍方參與單位自然最多，包含省政府、國防部、總政戰部等許多單位，當然警備總部也是之一。174億勞軍捐款中，軍方直接分撥到的金額高達60億，用途含括成功嶺寒暑訓勞軍、營養補給費、家屬慰助費及濟助金、各單位加菜金，文康設備，興建圖書館、候機室、訓練中心、禮堂、軍官大樓、中正堂、診療所、醫療車等，分由不同單位執行與協調。

婦聯會也特別說明「高雄進出口公會事件」，為民國58年11月6日的第22次分撥會議中，討論了當時台灣省進出口公會的會員高雄進出口公會，未依所有參加單位「統一收支」之決議辦理，逕將所經收之勞軍捐款悉數撥交軍人之友社，並通過決議邇後亦逕匯軍友社一事的處理方式。詳閱會議內容可知，該事件係由台灣省進出口公會自行追回高雄分會逕行撥交軍友社的款項後，報請政府就該分會通過之不當決議予以糾正，並非以公權力逼高雄分會就範。