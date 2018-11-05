醫師節大會喊「韓國瑜凍蒜」 醫師曝：台下安靜到超尷尬

民進黨高雄市長候選人陳其邁（中）4日出席高市醫師公會醫師節慶祝大會。（資料照）

2018-11-05 19:16

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市醫師公會4日辦慶祝大會，藍綠陣營原先都公布會出席，但國民黨高雄市長候選人韓國瑜宣稱因未收到邀請函、臨時缺席，曾擔任過醫師的民進黨市長候選人陳其邁則一如往常受邀出席，同為醫師而受邀的藍委陳宜民、黃昭順等人則趁機到台上高喊「韓國瑜凍蒜」，但在場醫師朱家煌卻透露，台下一片靜悄悄，安靜到超尷尬。

高雄市醫師公會會員朱家煌4日下午在臉書發文表示，「今天高雄醫界在漢來飯店舉行醫師節大會，醫師公會的理監事們裝扮成牛仔跟酋長努力表演。正在等待最期待的抽獎時，國民黨不分區陳宜民跟黃昭順擠到台上高聲嘶喊光頭魚凍蒜凍蒜凍蒜，把醫師們一年一度的聚會當成造勢的場子。結果台下一片靜悄悄...比他們演講的時候更安靜」。

「好安靜...好安靜...好安靜啊...靜到好尷尬...」朱家煌說，前幾天才在醫界挺陳其邁大會上大力支持陳其邁的理事長，只好趕快請陳宜民與黃昭順回座，以免真的找不到台階下。朱家煌也笑稱，這算是中場餘興節目嗎？還表示自己比較期待抽獎的活動。

陳其邁在致詞時表示，韓國瑜對醫療不清楚，才會提出許多荒謬的醫療政策，很多說法是隨便的天馬行空，他認為是對醫界很不尊重，也直言韓國瑜沒來向醫界討教，是韓的損失，「不然醫師公會告訴答案，告訴他錯在哪？他沒來很可惜，來高雄應該多了解高雄，來醫界也可多了解」。