苗縣拚場 徐定禎承諾當選不入黨 徐耀昌宣示打造親子館

2018-11-04 19:07

〔記者張勳騰／苗栗報導〕無黨籍苗栗縣長候選人徐定禎，今天成立苗栗市競選總部，徐定禎也宣布當選後不會加入任何政黨的承諾，讓苗栗縣擺脫派系惡鬥、虛耗的窘境，全力帶領苗栗縣走出屬於自己的一條路。國民黨籍縣長候選人徐耀昌則舉辦親子公益園遊會活動，徐耀昌表示，連任後將打造一鄉鎮市一親子館，讓孩子快樂的成長。

行政院衛生福利部長陳時中也到場替徐定禎加油打氣，陳時中說，徐定禎曾到部裡拜訪他，把苗栗縣民的醫療及健康照顧放在第一位，並強調未來衛福部會全力配合徐定禎的醫療與福利政策，加強偏鄉醫療巡迴服務及長照等。

徐定禎強調，有信心打贏這場選戰，他指出，苗栗市比較少車的外環道路與許多閒置的公園用地，都可以用來規劃寵物公園、親子公園，以緩解龐大的生活空間需求。閒置的大型館舍能夠改造成多功能的場館，把親子育樂館和縣民運動中心結合，讓苗栗市民能夠享受；另外現在使用率極低的城市規劃館應改建為數位APP與co-working複合館，用科技和創意解決苗栗縣困境。

徐耀昌則表示，上任以來，致力於營造親子寓教於樂的空間，包括爭取前瞻計畫獲得1.2億補助的頭份竹南運動公園縫合計畫、大安溪生態景觀公園及苗栗縣議會後方親子公園等建設，增加了許多親子同樂的地方，未來將打造一鄉鎮市一親子館，結合各鄉鎮市既有建築設施及當地特色，規劃出優良的親子互動空間。

除親子活動，徐耀昌青年後援會也舉辦「Ubike上路趣」的活動，集結了50輛Ubike，騎乘繞行苗栗市區，力挺徐耀昌所提出的「Ubike免費保障加值服務」，即前30分鐘免費，從明年6月底延長至12月底，並享有傷害險保障。