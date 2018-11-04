不只侯友宜！ 蔣萬安也為官司纏身議員站台

國民黨立委蔣萬安今天公開為官司纏身的市議員候選人周勝考站台。（記者賴筱桐攝）

2018-11-04 13:10

〔記者賴筱桐／新北報導〕國民黨新北市長候選人侯友宜今天為官司纏身的板橋區市議員候選人周勝考站台，引發爭議，不只侯友宜，立委蔣萬安今也力挺周勝考，盛讚周在議會出席率百分之百，質詢量居全市之冠，拜託鄉親全力支持。

周勝考因捲入遠雄集團開發弊案，被依涉犯貪污治罪條例等罪起訴，全案仍待司法審判，周勝考今年爭取市議員競選連任。

蔣萬安今天出席周勝考競選總部成立大會表示，3年前他競選立委在地方跑攤時，有賴周勝考照顧、幫忙，俗話說：「吃人一口，還人一斗。」今天他幫周勝考助選，僅是「吃人一斗，還人一口」而已，拜託鄉親一定要全力支持周勝考。

蔣萬安指出，此次選舉很重要，「你是要選一個正派的侯友宜，還是要選用抹黑、奧步的候選人？是要選一個可以拚經濟、拚發展的侯友宜，還是要選一個拚政治的候選人？是選一個可以讓新北市進步的侯友宜，還是沒辦法讓新北市進步的候選人？」

蔣萬安稱讚說，周勝考認真打拚，在任內爭取7間老舊校舍改建，6座地下停車場，還有運動中心及公園的改建與建設，非常不簡單，此外，周勝考在議會的出席率百分百，質詢量居全市之冠，在議會被評鑑為「第一名」。