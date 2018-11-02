洗防法、資恐法修正案三讀 法部：有助APG評鑑加分

2018-11-02 18:57

〔記者吳政峰／台北報導〕立法院今日三讀通過「洗錢防制法」與「資恐防制法」兩修正案，法務部認為這對本月即將舉辦的亞太防制洗錢組織（APG）第三輪相互評鑑有加分效果，也期待國家與產業落實遵法文化，才能有效執行洗錢防制。

法務部指出，「洗錢防制法」2017年施行，期間經歷共4次大型國家風險會議以及公、私部門模擬評鑑檢視，並由外籍專家進行評估，均指出現有規範的內控制度顯然不足，特別是在內部檢核機制與控管程序、訓練等要求部分缺失不少，難以長遠落實洗錢防制工作。

洗防法實施一年多，根據外籍專家檢視結果，我國應儘速將遵法文化納入法制，鞏固根基，而透過各公、私部門的合作，洗防法、資恐法修正案終於三讀通過，法務部指出，這將大幅填補我國法律遵循方面缺失，更對下週即將到來APG相互評鑑具有正面加分的作用。

此外，國際近期高度關注並要求將虛擬資產（virtual assets）納入洗錢防制規範，本次修法也將虛擬通貨平臺和交易業務事業一併納入，不僅符合國際規範，更加完備我國洗錢防制體制。

台灣近年發生重大金融事件，國際金融形象受到相當大的衝擊，法務部期盼，透過本次修法，能在下週召開之APG相互評鑑中爭取佳績，是證明國家具有優質法遵文化、金流秩序的最佳方式，對國內法制完備、產業未來在國際往來交流更有正向助益。