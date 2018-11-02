打造1小時大台南生活圈 高思博提政見、前交長背書

高思博（右）簽署大台南交通改善計畫政見，前交通部長陳建宇（左）簽署背書。（記者楊金城攝）

2018-11-02 15:11

〔記者楊金城／台南報導〕國民黨台南市長候選人高思博今天在前交通部長陳建宇背書下，推出「大台南交通改善計畫」政策，誓言打造1小時大台南生活圈，便利就學就業就醫，不因交通受阻，他說，台南要成為幸福城市，最基本的交通要以「人道」問題考量來解決。

高思博舉台南公車為例，他說，台南溪北很多地區並無公車路線經過，有的路線班次多，導致搭乘人數減少，班次少的，繞遠路，搭車不方便，對於長輩就醫很不便利，有老人可能因為交通不便，忍住病痛不去醫院看病拿藥，這就是「不人道」。

高思博提出以交通大數據為基礎，可推動個人化的大眾運輸工具，公車不普及的地方以計程車取代「幽靈公車」，不但還給市民最基本「行」的自由，更能為市府省下每年巨額的公車補貼經費。高思博現場還教導學甲長輩使用手機Line平台叫來計程車服務。

陳建宇上午回到故鄉學甲區在慈濟宮廟埕為高思博站台助選，並為高思博的「大台南交通改善計畫」政策，與高思博一起簽署背書高當選市長後兌現。

陳建宇說，台南交通建設以「人」為出發點思考解決，交通便利，就學就業就醫都方便，也能帶來經濟發展。

高思博提出的「大台南交通改善計畫」，針對運量不足的山區、海邊，其路線和班次可依照搭車大數據分析、民眾需求來彈性調整公車服務，或以預約搭乘方式處理，公車業者甚至可以計程車來提供服務。其它還有興建快速道路、檢討台南捷運規劃、提升道路鋪設品質等政見。