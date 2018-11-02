反同謠言滿天飛 呂欣潔：謠言如「喪屍」般湧出

2018-11-02 14:45

〔記者鍾麗華／台北報導〕11月24日公投倒數，網路流傳各種婚姻平權訊息，婚姻平權大平台、性別平等教育大平台今日列出常見的「十大謊言」，一一澄清。婚姻平權大平台總召集人呂欣潔表示，他們與反同方財力資源懸殊，反方在電視播出的謊言廣告，一支就要500萬元，且很多錯誤謊言與謠言流竄，「就像喪屍一樣不斷湧出」，讓他們疲於澄清，希望大家用公民社會力量讓正確資訊傳播出去。

婚姻平權大平台羅列「十大謊言」，包含「爸媽不見了，公嬤消失了」、「大人想要，不符小孩需要」、「台灣成愛滋島，拖垮健保」、「法國後悔同婚，要求廢除」、「修專法更為簡單且多保障」、「同志教育＝把小孩變同志」、「性別光譜＝鼓勵變性」、「國小教自慰、多人性交」、「國中教性滿足、性愛自拍」、「少子離婚天災，皆因同婚」。

在大學任教「民法」近20年的婦女新知基金會秘書長秦季芳就說，「民法」在2016年出委員會的版本，都沒有修改夫妻或父母名稱，所以根本沒有爸媽稱謂消失的問題，且只要在民法中新增讓同性婚姻比照異性婚適用民法的規定，不僅沒有專法有掛一漏萬的疑慮，修改民法是最節省立法資源。

針對愛滋等說法，台灣同志諮詢熱線理事喀飛提出資料指出，愛滋未造成健保的重大負擔。世界上提供免費愛滋藥物的國家不少，像是加拿大、英國，並沒有發生外國人為了治療愛滋而蜂擁前往該國通婚的情況，疾管署也曾公開聲明澄清。他們說，謠言增加防疫單位與民間團體的負擔，妨礙愛滋防治與教育，是民主社會的最壞示範。

婚姻平權大平台呼籲民眾如看到可疑的訊息，可以透過「＠cofacts」的事實查核系統，提報或釐清資訊的真實性，讓所有的公民討論，在11月24日的投票都可以基於事實，而非是受到謠言煽動的結果。