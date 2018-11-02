批禁政治集會遊行是智障提案 吳育仁聲明指遭扭曲操作

2018-11-02 14:00

〔記者林宜樟／嘉義報導〕國民黨提名嘉義縣長候選人吳育仁昨晚在由中正大學CCU公共事務研習社主辦、中正大學學生會協辦的「2018嘉義縣長候選人辯論暨青年論壇」中，接受提問對禁止政治性集會遊行的看法時，認為是「智障提案」，他今天發表聲明指遭扭曲操作，他是指禁止一般集會遊行，而集會遊行法第4條：「集會遊行不得主張共產主義或分裂國土。」若是這種「政治性集會遊行」當然法所不容，任何地方首長都可以依法不核准集會遊行路權。

吳育仁今天發表聲明，中正大學辯論會中提問時身後的背板字幕事後經查是「政治集會遊行」，但主辦單位給吳育仁的手稿則是「一般集會遊行」，他是針對一般集會遊行來回答，法治社會當然要依法執行，就算是威權人格的人在這種年代也不可能去禁止，這是普通常識，因此在大學殿堂甚或一般人問這種問題是違反常識，問題本身就很智障。

吳育仁表示，集會遊行法第4條「集會遊行不得主張共產主義或分裂國土。」若是這種「政治性集會遊行」當然法所不容，任何地方首長都可以依法不核准集會遊行路權。

吳育仁說，韓國瑜主張政治性集會不要在高雄搞，地方要拚經濟不要拚政治，和他的本意、理念和政策完全一致，智障說被有心人擴大解釋扭曲，顯然把民眾當智障耍。

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  • 國民黨提名嘉義縣長候選人吳育仁指他昨日對集會遊行的看法是被扭曲。（記者林宜樟攝）

    國民黨提名嘉義縣長候選人吳育仁指他昨日對集會遊行的看法是被扭曲。（記者林宜樟攝）