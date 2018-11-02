批禁政治集會遊行是智障提案 吳育仁聲明指遭扭曲操作

2018-11-02 14:00

〔記者林宜樟／嘉義報導〕國民黨提名嘉義縣長候選人吳育仁昨晚在由中正大學CCU公共事務研習社主辦、中正大學學生會協辦的「2018嘉義縣長候選人辯論暨青年論壇」中，接受提問對禁止政治性集會遊行的看法時，認為是「智障提案」，他今天發表聲明指遭扭曲操作，他是指禁止一般集會遊行，而集會遊行法第4條：「集會遊行不得主張共產主義或分裂國土。」若是這種「政治性集會遊行」當然法所不容，任何地方首長都可以依法不核准集會遊行路權。

吳育仁今天發表聲明，中正大學辯論會中提問時身後的背板字幕事後經查是「政治集會遊行」，但主辦單位給吳育仁的手稿則是「一般集會遊行」，他是針對一般集會遊行來回答，法治社會當然要依法執行，就算是威權人格的人在這種年代也不可能去禁止，這是普通常識，因此在大學殿堂甚或一般人問這種問題是違反常識，問題本身就很智障。

吳育仁表示，集會遊行法第4條「集會遊行不得主張共產主義或分裂國土。」若是這種「政治性集會遊行」當然法所不容，任何地方首長都可以依法不核准集會遊行路權。

吳育仁說，韓國瑜主張政治性集會不要在高雄搞，地方要拚經濟不要拚政治，和他的本意、理念和政策完全一致，智障說被有心人擴大解釋扭曲，顯然把民眾當智障耍。

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