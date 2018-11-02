要做公務員後盾！姚文智承諾改革工程獎金制度

2018-11-02 12:57

〔記者蔡亞樺／台北報導〕民進黨台北市長候選人姚文智今早在競選辦公室召開記者會，檢視台北市長柯文哲施政成績，姚文智引述審計部與北市研考會列管的重大工程預算資料，發現柯任內的重大公共工程包括台北藝術中心、北部流行音樂中心、公宅等工程預算執行率不到6成；姚說，柯在2015年12月曾說過北市公務員讓他可以用開除方式，保證效果一定馬上可以提升，但最該被開除的是你柯liar。

姚文智還表示，他若當選市長一定跟基層站在一起，並召集各領域專家組成工程管理平台，解決20年工程爛尾樓問題，市長要當基層公務員的後盾，改革工程獎金制度，達到實質獎勵效果，對重大工程尊重專業，與基層一起打拚。

有備而來的姚文智今日舉行記者會，手邊滿滿資料，姚指出，柯曾在臉書PO文稱工程推動狀況佳，但據審計部查帳資料，柯文哲當市長，營繕工程或採購財務賸餘未增加，郝市長時代2011年高達19.2%，柯最好僅18.14％，這兩年更低，完全不是柯所說的那回事。

姚文智也將民進黨執政的中央政府與柯文哲的北市府執行績效相比，指出高雄衛武營表演藝術中心，在民進黨執政後在2年開始運作，但北藝追加8億經費的情況，去年預算執行率僅5.74%，北流也只有27.14%的執行率，到現在還是無法啟用。

姚文智再列舉出其他北市重大建設的預算執行情形，包括廣慈博愛園區、萬大魚市場、中正橋改建工程等，都是「滿江紅」的成績。在社會高齡化、少子化的市政建設中，姚指出，中央撥款給台北市的6億多補助經費，沒執行而繳回的比例竟然是六都最高，提報餘裕教室改做托嬰托幼空間，北市也是六都中提報率最低、執行率最低。

姚文智認為，柯文哲曾表示「把過去的官員，排一排用機關槍打死」，跟國民黨高雄市長候選人韓國瑜「能混則混，能撈則撈」的論述沒有兩樣，都是在貶低台灣公務員的素質。他表示，這些預算執行成績單比起其他縣市低落的情況，「該被開除的就是柯Liar」，而不是基層公務員。