在臉書發表意見不會受監控 總統：台灣不可能走回戒嚴

總統蔡英文說，民主台灣不可能、也不允許走回過去的黨國戒嚴時期。（資料照）

2018-11-02 12:14

〔記者李欣芳／台北報導〕國安局長彭勝竹昨天在立法院答詢時表示，國安局會監控臉書等公開網路社群，偵蒐內容包括詆毀國家元首等影響國家安全的情資，此舉引發在野黨抨擊蔡政府開民主倒車。蔡英文總統今天在臉書中表示，在自己臉書上公開發表意見，誰都無權干涉，更不會受到監控，她認為民主台灣不可能、也不允許走回過去的黨國戒嚴時期。

不過，她說，至於因應境外勢力藉「不實訊息」介入我國內部事務、干擾國家民主法治有效運作等威脅，國安單位也需要採取必要的因應措施。面對新時代的多元資訊傳播管道，世界各個民主國家的國安部門，也都正在做同樣的努力。

蔡總統今天中午在臉書發表全文如下：

民主台灣不可能、也不允許走回過去的黨國戒嚴時期，我的臉書就是最好的例子。

在我的臉書，每天都有各式各樣的公開留言。有鼓勵、有批評，也有對公共議題的自由討論。不論是我們的國民、世界各地的網友、或是翻牆過來的朋友，我都一樣歡迎。因為這就是民主台灣的縮影。

民主、自由的生活風格，是台灣人民歷經辛苦，才爭取到的果實。人民投票選出總統、監督政府施政，都是憲法保障的基本權利。同樣地，在自己臉書上公開發表意見，誰都無權干涉，更不會受到監控。每個人言責自負，國家已有法律規範。

我要強調，國家安全的核心目標，是要確保國民的權利。我領導的政府，不會違法限制國民的自由，過去諸如監聽國會的濫權作為，也不容許再發生。

至於因應境外勢力藉「不實訊息」介入我國內部事務、干擾國家民主法治有效運作等威脅，國安單位也需要採取必要的因應措施。面對新時代的多元資訊傳播管道，世界各個民主國家的國安部門，也都正在做同樣的努力。

民主自由，就是台灣價值，我們會用盡全力來捍衛。