韓國瑜崛起衝擊綠營 柯P：自捅蜂窩

台北市長柯文哲2日出席2018台北溫泉季活動，接受媒體訪問。（記者簡榮豐攝）

2018-11-02 12:02

〔記者黃建豪／台北報導〕國民黨高雄市長候選人韓國瑜聲勢高漲，不僅對民進黨能否守住高雄帶來危機，甚至傳出外溢效應已衝擊台北市長選情。台北市長柯文哲今也暗酸民進黨稱，他（指韓國瑜）以前在北農當總經理就好好的，何必去捅這個蜂窩，搞到高雄危險。

在國民黨掌權時代，被推派為台北農產運銷公司總經理的韓國瑜，隨著民進黨完全執政，在總經理任期屆滿前，因民進黨有意全面掌控北農，使得韓國瑜被迫下台，韓卻因此重新浮上政治舞台，在參選國民黨主席失利後，獲現任國民黨主席吳敦義看中，代表藍營征戰高雄市。

柯文哲上午出席北投溫泉季前，被媒體問及韓國瑜狀況時。柯嘆一口氣說，天下本無事，庸人自擾之，他（指韓國瑜）以前在北農當總經理就好好的，何必去捅這個蜂窩，搞到高雄危險，所以說還是那句話，用簡單的心靈，面對複雜的世界，該怎麼做就這麼做，這樣世界不是比較美好嗎。

媒體追問，韓國瑜爆紅後，稀釋柯文哲的媒體版面，甚至傳已衝擊北市選情，是否讓台北市變成「柯、韓對決」？柯文哲則回應，「還好，我跟他不是敵人。」至於是否對丁守中有利？柯文哲也說， 「我看不會」，基本上他和韓國瑜還算友善，要不是這場選舉，以前見面很方便，現在連要見面好像都要偷偷摸摸，幹什麼都很痛苦。

另就韓國瑜稱，柯文哲對他有知遇之恩？柯文哲笑稱，當時北農事件處理時，他對韓國瑜還不錯，都會考慮韓的心情，頻頻拜訪韓。

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