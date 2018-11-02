姚文智談高雄選情 盼陳菊多花點時間打趴韓國瑜

2018-11-02 11:21

〔記者蔡亞樺／台北報導〕選舉倒數，民進黨新北市長候選人蘇貞昌找來總統府秘書長陳菊助陣，親自打電話向民眾拜票，有媒體也關心民進黨台北市長候選人姚文智是否會找陳菊幫忙，姚文智今日受訪時對此表示，他希望陳菊多花點時間在高雄，把國民黨高雄市長候選人韓國瑜打趴，不要讓地痞在高雄耀武揚威。

姚文智今早召開記者會結束後，接受媒體聯合訪問，有媒體記者問到是否會找陳菊幫忙打電話拜票，姚文智先是感謝陳菊幫他站台，還拍攝競選廣告，但民進黨在高雄市長期執政，他希望菊姐多在高雄，趕快把韓國瑜打趴，台灣民主不能讓這樣的人耀武揚威，破壞台灣民主發展的可貴。

另外姚文智昨前往內政部考察國家都更中心，遭外界質疑內政部行政不中立，姚文智今日主動出示內政部發文通知立法院內政委員會的委員會議通知公文，姚指出，考察地點在北市，因此發文對象包括內政委員會所有委員以及在地委員，包括立委郭正亮、段宜康及北市在地委員的立委吳思瑤、蔣萬安、李彥秀、蔣乃辛、費鴻泰、林昶佐、賴士葆等，還有親民黨立委陳怡潔，各政黨委員都有通知。

姚文智強調，立委參不參加考察是大家各自的選擇，他長期關心台北市都市更新改造的問題，國家都更中心是他催生的，他去考察天經地義。

姚文智還出示國民黨立委黃昭順發出雲林縣的基礎建設，通知對象包括在地立委蘇治芬、劉建國等人。最後姚文智語帶諷刺表示，或許國民黨或其他委員沒出席，大家把考察機會留給他，但很可惜，大家一起考察會更好。

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