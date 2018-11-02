丁守中提文化政策白皮書 批柯文哲在文資保存是個騙子

2018-11-02 10:30

［記者簡惠茹／台北報導］國民黨台北市長候選人丁守中今天提出文化政策白皮書，丁守中認為，現在文資審議都圍繞在是否保存的概念性問題爭論，應該以「策展」途徑取代傳統審議方式，提案時就明確提出今後經營模式，避免文資館變成蚊子館。

丁守中今天在丁守中愛台北生活館，舉行文化政策白皮書記者會，丁守中提出「人文生活街區」計畫，鼓勵閱讀，每月在街區舉辦文學活動；在家就是美術館、表演廳，藝文展演實境化升級計畫；制定公共指標系統設計規範計畫；文資保存最佳提案策展計畫；千名鐵粉平台計畫；「下一位大師」計畫等等。

丁守中說，文資審議總是在爭執，文史建築物、文資歷史建築要不要保存一直有爭議，保存下來以後才進行整體規畫，有時候不能落實就變成蚊子館，將來他要以新的模式取代過去傳統委員會的審議方式，在提案的時候就明確提出今後經營模式，例如周邊開發範圍多大、本身有沒有自創財源的空間，用「策展」途徑取代概念式審議方式。

丁守中政策白皮書上指出，一個城市的偉大，取決於它在文資保存的成就上，然而，台北這座城市已經受夠了在文資保存上「空口說白話」、「亂開支票」的政客，柯文哲選前信誓旦旦說要全區保留「南港瓶蓋工廠」、「嘉禾新村」等文資聚落，選後卻是高分貝指責文資團體為「文化恐怖份子」，在文資保存上，大聲說柯文哲是「騙子」一點都不過分。

丁守中文中表示，用「策展」的路徑激發出最佳提案，是丁守中新市政在文資保存政策上的創新作為，針對文資建物是否保存、如何保存議題，市政府在做出最終決策之前，必須舉辦「政策內容」的公開策展活動，由策展人邀集各方意見者進行提案說明。

丁守中指出，不同意見的主張者不再是在會議桌前爭得面紅耳赤，而是將其意見具體轉化成更為清晰更為完整的執行方案，並且針對關鍵議題，例如保存或開發面積、保存或活化方式、營運管理模式、3D模型、VR/AR示意影片等製作相關的展覽內容，對外展示給社會大眾。

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