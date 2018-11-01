謝立功南下會見韓國瑜 談基隆、高雄兩大港結盟發展

2018-11-01 18:09

〔記者俞肇福／基隆報導〕國民黨高雄市長候選人韓國瑜引發「韓流」效應，國民黨基隆市長候選人謝立功今天南下高雄，和韓國瑜一起參加航運界之友成立大會，二人並就基隆、高雄二港未來的合作有了初步共識，南北兩大港的發展指日可待。

謝立功一早就南下高雄，參加由航運界所舉辦的航運界之友成立大會，為南、北二大港口未來的市長候選人拉抬聲勢，會後，謝立功與韓國瑜懇談，已經就未來南北兩大港市的合作及發展，勾勒出共同方向。

謝立功說，基隆港曾經是世界第七大港口，近年來卻每下愈況，基隆人生活大不如前，年輕人找不到工作都往台北跑，謝立功請此詢問韓國瑜；韓國瑜說，簡單來說，就是他的口號「東西賣得出去、人進得來，高雄賺大錢」，高雄曾經是世界第三大港，現在退到15名，連碼頭工人都失業，相信基隆也有同樣的問題，因此，當務之急就是拚經濟。

謝立功再請教韓國瑜說，基隆港這幾年郵輪增加帶來人流，但是在基隆消費的人卻不多，基隆人並沒有賺到錢。

韓國瑜提出他的看法說，郵輪帶來大批的觀光客，人潮來了，基隆必須先撒下一個網，設法留住這些人，他在高雄提出愛河議題，就是要吸引年輕人墜入愛河，當然基隆環境和高雄不同，例如，可以發展現在最夯的醫美，再加上一些創意改善觀光的環境，也可以吸引一些外國觀光客。

對於基隆港市未來的發展，韓國瑜說，基隆可以和宜蘭、花蓮結合；另外，基隆港和高雄港可以透過郵輪公司，把兩個城市連成一個航線，韓國瑜說，如果基、高兩港結成兒女親家，這個說法也許有些肉麻，但未來二港合作的空間很大，結合企業界及外商，甚至各宗教，發展出獨特的港口城市的特色。