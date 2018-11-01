國民黨桃市資深議員劉茂群 涉賄選25萬元交保

2018-11-01 16:46

〔記者周敏鴻／桃園報導〕中國國民黨籍桃園市議員候選人劉茂群涉嫌違反公職人員選舉罷免法行賄案件，10月31日被檢調約詢後，25萬元交保，檢調指出，6月間陸光四村社區管理委員當選後，劉茂群以祝賀為由，指示呂姓助理將價值700元的水果禮盒送給委員們，並請求支持，犯罪嫌疑重大，呂姓助理更已收押。

劉茂群：不該無端冤枉她

劉茂群今天由黨籍桃園市長候選人陳學聖召開「拒絕東廠進駐、清清白白參選」記者會，反控檢方「選擇性辦案，簡直就是東廠再現」，希望檢方別歪曲事實，她說，她從政24年，每年對眷村榮民、榮眷的照顧，與志工的年終慰問，義警、民防、巡守隊員的生日問候，以及各種紅白帖的祝賀或慰問，都非常重視，她祝賀管理委員當選，與選舉無關，不該無端冤枉她。

桃園地檢署檢察官黃瑞盛、黃冠中指揮桃園市調查處與桃園市政府警察局、航空警察局刑事警察大隊等單位，10月26日起發動3波行動調查劉茂群涉嫌賄選案，第1波約詢呂姓助理、8名選民後，選民全數請回，呂姓助理涉嫌重大，有勾串滅證之虞，被收押禁見。

10月30日第2波行動，檢調人員再約詢28名選民、1位水果商釐清案情；10月31日第3波行動，檢調人員持搜索票搜索劉茂群住處，並帶回她配合調查。

檢方說，6月間陸光四村社區管理委員當選名單公布後，劉茂群就指示呂姓助理，帶著價值700元的蘋果禮盒，一一送給管理委員祝賀，過程中呂姓助理拜託委員們要支持劉茂群，已涉嫌違反公職人員選舉罷免法。