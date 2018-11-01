盧秀燕也喊台中年輕人北漂 網友批：好好提政見很難嗎？

2018-11-01 19:34

〔記者黃鐘山／台中報導〕隨著選戰白熱化，「北漂」似乎成為國民黨陣營愛用的名詞，不但韓國瑜拿來批民進黨，連盧秀燕也跟著喊「台中人北漂」。但PTT網友貼出人力銀行去年民調，指台中留鄉率達84.3%，居全台之冠。網友幾近一面倒嘲笑盧「學人精」、「何時能在狀況內，好好提政見很難嗎？」

旅居台中的彰化鄉親會日前在盧秀燕大里競選總部成立後援會時，盧秀燕說，以前中部鄉親都來台中工作，現在台中經濟不好，很多年輕人賺不到錢，只好北漂去「賺吃」，她若當選，一定全力拼經濟，重振台中的經濟！

市長林佳龍對此批抨不以為然，說台中1年增加約2萬人，失業率六都最低，創新創業環境也最好，漂到北部、南部發展的台中人，很多都漂回來了，「盧委員說的與事實不符」。對此，盧陣營則表示，台中經濟好不好，生活有沒有改善，市民心中自有一把尺。

針對藍綠攻防，PTT網友PO文指出，台中發展條件不錯，根據1111人力銀行去年民調資訊，也顯示台中留鄉率達84.3%，居全台之冠。人口成長還超過高雄，是全台第二大城，為何盧秀燕還會說「台中人北漂」？

網友對此熱烈討論，有網友說，盧秀燕是「學人精」，開口閉口北漂，根本是想學韓國瑜到處說又老又窮。台中人口穩定成長，磁吸了中部鄰近縣市不少百姓，是要漂去哪？若台中人都北漂，人口成長還能超過高雄？有網友笑稱「越漂人越多，真可怕！」

也有網友痛批，北漂什麼啦！台灣人真的很可笑，小小一個島南北距離四五個小時車程就能解決的地方，是有啥好北漂的？講得好像去了北部就回不來了。台中人除了某些特殊領域工作非得到台北，其他絕大部分都會留鄉，外地一有機會一定回來，像他台積電的朋友就一堆都申調台中。還有中科是不用請人喔？美光、友達、大立光、上銀等精密機械產業聚落，裡面都不是人？

網友嘲諷盧秀燕「何時能在狀況內，好好提政見很難嗎？」台中講北漂，北七才相信。也質疑盧的幕僚是否臥底的？還是她即興發揮？一說話就凸顯自己是草包，偏偏還愛說，自己沒梗在那亂用一通。也有網友反諷「粉燕真的是愈來愈穩，盧是龍的提款機」。