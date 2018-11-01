「家住24樓戴耳塞」 網友懷疑：小編是陳其邁本人？

高雄市民進黨籍市長候選人陳其邁（見圖）臉書小編日前因回覆民眾訊息失言請辭。不過現在有網友發現，陳其邁財產申報位置的地址恰是樓高24層，懷疑「小編就是陳其邁本人」不知機率有多高？（資料照）

2018-11-01 01:55

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市民進黨籍市長候選人陳其邁臉書小編，日前因回覆民眾訊息失言請辭。不過現在有網友發現，小編的回應中一句「小編家住24樓還要帶耳塞，真是的」與陳其邁財產申報位置的住宅大樓恰是樓高24層，令PTT鄉民懷疑「小編就是陳其邁本人的機率有多高？」

陳其邁臉書粉絲專頁日前收到一位媽媽來訊反映，家中女嬰被競選宣傳車廣播吵醒，沒想到小編卻回答「若不想聽可準備耳塞」、「因為小編都是這樣拒聽韓國瑜、黃紹庭、陳若翠跟許崑源的宣傳車」、「小編家住在24樓還要戴耳塞，真是的。」等。陳其邁隔天上午公開致歉，同時透露小編請辭已獲慰留。

不過，今天凌晨有網友於PTT上發文討論，指稱關鍵句「小編家住在24樓」，樓層數剛好與陳其邁住處建物地上24層樓相符。

鄉民們紛紛辦起「鍵盤柯南」追蹤，發現另一關鍵句「拒聽『許崑源』、『黃紹庭』、『陳若翠』的宣傳車」，而這3位市議員參選人選區是苓雅、前金、新興區，網友懷疑「也就是說，小編是住在苓雅、前金、新興這3區的其中一棟24層樓」，而陳其邁申報財產中的建物正好在苓雅區。

不久後，發起討論的原PO刪文，改「更正啟事」，說明調查資料的過程中看到陳其邁的父親陳哲男「非住在23樓或是24樓，實際上住在低樓，詳細樓層基於個人隱私，無法公告。」讓真相更加撲朔迷離。

有網友質疑原PO帶風向，也有人留言「選戰打成太誇張了」、「不會陳哲男是小編吧，笑死」。