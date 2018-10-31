韓國瑜稱將禁止政治集會遊行 陳其邁批：與威權站同邊

針對國民黨高雄市長候選人韓國瑜表示，當選將禁止政治集會遊行，民進黨高雄市長候選人陳其邁今天受訪時說，韓國瑜與過去與威權站在同邊難以了解言論自由的重要性。（記者彭琬馨攝）

2018-10-31 17:39

〔記者彭琬馨／台北報導〕國民黨高雄市長候選人韓國瑜日前上節目專訪時稱，未來若當選高雄市長，高雄將禁止一切政治與意識型態的集會遊行。民進黨高雄市長候選人陳其邁今天下午受訪時直言，捍衛台灣言論自由是他自學生時期開始就「奉行不渝的信仰」；他認為，過去「站在威權那邊的韓主委」可能比較不了解，台灣爭取民主化中有多少人犧牲生命，韓完全沒有這方面的概念，他覺得很遺憾。

至於網路流傳署名高雄市知名大廟三鳳宮韓國瑜勝選籤詩一事，陳其邁今天受訪時說，三鳳宮早期因常斬雞頭，後來廟方就做了決議不介入政治，「這是高雄人都知道的事」。陳其邁強調，過去也曾傳出牙醫師公會理事長挺韓國瑜的新聞，最終證明是假消息，他認為只有不了解高雄、又企圖以抹黑、貶抑其他候選人的人才會出現這種作法，是非常惡質的選舉操作。

陳其邁也說，政治人物應該言行一致，韓陣營過去在群組中放假消息抹黑他，現在又說別人抹黑自己，這種做法恐怕有失高雄人的厚道；陳其邁說，候選人言論涉及性別平等、造成別人的不舒服，難道出來解釋清楚、謹言慎行，有那麼困難嗎？

陳其邁並強調，韓主委面對他人針對公共政策提出的質疑，應該誠實面對、直球對決，不要每次都用禿頭、歪樓的方式閃避問題，這樣久了會讓人覺得，韓並不是要解決問題的人；陳其邁批評，這樣的做法凸顯韓主委不想面對問題，提不出自己的解決方案，這才是核心問題。

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