黃文玲4字酸存款年增千萬 魏明谷強調合法收入依法申報

2018-10-31 17:00

〔記者張聰秋／彰化報導〕選戰打得火熱，無黨籍彰化縣長候選人黃文玲，今召開「魏縣長夫人，錢從哪裡來？」記者會，質疑魏明谷和其太太劉慧如，於2016年到2017年間，夫妻財產合併申報資料，現金存款增加1310萬元，她揶揄「很會理財」；魏明谷競選總部反擊存款來自出售股票和縣長薪水收入，有交易紀錄並依法申報，不實影射內容將提告捍衛。

魏明谷競選總部指出，縣長財務由夫人劉慧如管理，兩人財產所得均依照「公職人員財產申報法」申報，2016年到2017年間魏明谷薪資收入233萬1990元，劉慧如股票出脫所得1192萬8241元，共1426萬231元，兩人膝下無子女，扣除平日花費，存款1310萬元絕無問題，買賣股票易都有紀錄為證，不容質疑與抹黑。

黃文玲在記者會上指出，根據監察院公務人員財產申報資料顯示，魏明谷夫妻合併申報，現金存款在2016年至2017年間從1138萬元暴增至2448萬元，1年內増加1310萬元，縣長月薪約16萬元，縣長夫人沒有工作，如何增加鉅額存款令人質疑，縣長不能兼職，不會有其他收入，縣長夫人應該教教大家如何理財，讓縣民都能財產倍增？縣民有權知道千萬存款來源。

黃文玲表示，在申報資料中，從2002年到2017年間，魏明谷夫婦現金存款和有價證券都有增減，2016年到2017年有價證券減少204萬元，存款爆增1310萬元最多，一減一增不成比例，存款成長快速，讓人羡慕。

26歲黃姓大學畢業生的年輕人說，畢業3年了，出社會做過業務年薪不到40萬元，縣長夫人1年內可以存款1000多萬元，她也想縣長夫人學理財，希望自己可以趕快存到人生第1桶金。