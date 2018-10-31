提體育政策 高思博：將設置「台南市運動基金」

2018-10-31 14:23

〔記者蔡文居／台南報導〕國民黨台南市長候選人高思博今天（31日）提出未來就任台南市長的體育政策，將設置「台南市運動基金」，推動體育場館建置、優先照顧偏鄉小校，讓偏鄉的小朋友們不必再為「出國比賽拿冠軍」到處募款。

高思博說，台南棒球場是全台灣最老的球場，於1931年興建，曾經陪市民度過許多的快樂時光。但這座球場因場地規模腹地過小，缺乏球員服務設施，比如室內練投區，因此受限不適合舉辦國際賽。目前市政府有一個亞洲棒球村的計畫，年底選上台南市長後，將重新檢討，看能否符合舉辦國際賽事的需求。

至於舊的台南球場，高思博指出，台南擁有悠久的棒球傳統跟歷史，可以設置棒球名人堂，一方面發展觀光，另一方面也可以振興體育經濟；另外，台南還將增設更多的國民運動中心，它可以是一般的綜合型運動中心，也可以推出「特色運動中心」，比如棒球專業訓練場、電競館、極限運動訓練館等。

他說，他還將設置「台南市運動基金」，由國民運動中心回饋金及盈餘，以及棒球名人堂的觀光盈餘，推動體育場館建置，輔導各級學校體育訓練與推廣運用。尤其要優先照顧偏鄉小校，讓偏鄉的小朋友也有平等的機會，擁有可以運動、訓練的場地，讓小朋友們不必再為「出國比賽拿冠軍」到處募款。