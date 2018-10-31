PO文稱「不知怎教下一代」 頭份市代主席倡反同公投挨轟

2018-10-31 12:39

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕上週末同志大遊行落幕後，苗栗縣頭份市民代表會主席温俊勇昨在臉書社團「我是頭份人」PO出同志遊行照片，並發文稱「我都不知道該怎麼教育下一代了」、「公投票請大家摸著良心蓋下去」，引發網友砲轟歧視同志。温俊勇回應稱，尊重不同性向族群，但對國中小是否要有同志教育感到疑慮，因此po文盼公眾討論，並無歧視之意。

上週末同志大遊行共13萬人湧入凱達格蘭大道，以各式裝扮、口號表達支持同婚訴求。温俊勇昨在臉書po出遊行中幾名男性變裝造型的照片，並發文稱「政府您到底怎麼了，我都不知道該怎麼教育下一代？還拿出來公投！」、「沒有爸爸媽媽怎麼會有我們，11/24公投票請大家摸著良心蓋下去，不要害了我們的下一代。」

但文章一出隨即被網友灌爆砲轟，批評温歧視同志，揚言要以選票教訓爭取連任市民代表的温俊勇及競選縣議員的胞妹温宜靜，温俊勇隨後刪文，但網友早已截圖並起底温兩年前曾被詢問同志婚姻平權訴求，當時温稱沒意見，如今又再因po文引發爭議。

温俊勇受訪時表示，自己並無歧視同志，也尊重每個人有不同性向，但認為在國中、小學內安排同志教育，感到不妥。温強調，每個人都是父母所生，自己也為人父親，擔憂教育影響下一代，因此拋此議題盼公眾討論，但卻被網友「歪樓」，故刪文不再多解釋。