侯友宜直搗綠營票倉 民進黨籍里長同台造勢

國民黨新北市長候選人侯友宜今天下午直搗綠營票倉三重，和三重近千名里鄰長合體造勢。（記者陳心瑜攝）

2018-10-30 17:36

〔記者陳心瑜／新北報導〕國民黨新北市長候選人侯友宜今天下午直搗綠營票倉三重，和三重近千名里鄰長合體造勢，其中還有綠營里長出席，對此，侯友宜說，三重是出外人的好所在，和來自嘉義的自己有相似的背景，參選至今已造訪三重不下百次，所以跟里長們、在地的朋友都很熟，非常感謝大家齊聚一堂支持。

侯友宜今天和三重將近千名里鄰長舉行座談會，除了國民黨里長全數到齊，也不乏民進黨籍里長出席，全三重119里，約100名里長到場支持。侯友宜也逐里和里長、鄰長大合照，並送上三重區競選總部限定的啤酒杯。

對於民進黨提名的里長出席相挺，侯友宜說，里長工作繁瑣，在第一線幫忙落實市政工作，希望讓三重人過好生活，自己七年多來，為市民做事情不分藍綠，就向里長做事也不分藍綠、好好做事，強調只有一個顏色，就是好好為在地打拚，為國家努力。

由於四年前游錫堃在三重地區大贏朱立倫約2萬6千票，侯友宜強調，看到三重、蘆洲人，就像看到自己一樣，大家背景相同、吃的穿的都一樣，故鄉嘉義的雞肉飯、豬腳飯和爌肉飯，這裡都找得到，「所以我們都是一家人啦」，相信民眾會站在一起支持、共同努力。

而外傳藍營內部民調顯示侯友宜在三、蘆地區民調領先？侯友宜說，三重、蘆洲民眾生活和成長背景和自己相似，大家都是出外人，就像台語說的「厝家人」，彼此就像一家人一樣。