普悠瑪的ATP是哪國產品？ 交長慘遭黃國昌考倒...

交通部長吳宏謀（右）30日赴立法院備詢，普悠瑪翻覆意外仍是立委關切焦點，有立委認為要負起政治責任下台，但賴清德仍舊堅持，等到行政調查小組資料確定後，再來做決定。（記者廖振輝攝）

2018-10-30 14:25

〔即時新聞／綜合報導〕普悠瑪發生嚴重翻車意外，今（30日）交通部長吳宏謀在立法院備詢，結果時代力量立委黃國昌詢問交長：「普悠瑪的ATP是哪國產品」，吳宏謀竟答不出來，黃國昌暴怒痛批：「你不知道嘛，所以你才會說送回日本原廠這種外行話嘛，普悠瑪的ATP是法國公司產品」。

綜合媒體報導，時代力量立委黃國昌今在立院火力全開，黃國昌不滿交長稱要送回日本原廠測試言論，詢問吳宏謀「普悠瑪的ATP是哪個國家產品？」吳宏謀稱：「它現在普悠瑪也是從是日本那邊...」話還沒說完，黃國昌提高分貝再問，普悠瑪的ATP是哪個國家產品？吳宏謀當場無言以對。

黃國昌暴怒喊到：「你不知道嘛，所以你才會說送回日本原廠這種外行話，普悠瑪是法國公司的產品。」黃國昌痛批，交通部長對於整件意外的掌握差到這種程度，讓他完全無法接受，「我們的ATP是2007年法國公司裝的，我昨天看你記者會內容還說要送到日本去測試曠日費時，我就在想你到底再想什麼啊！」

黃國昌最後向一旁的行政院院長賴清德表示，「我給院長誠懇的建議是把他換掉啦，事故發生到現在，整件事情的掌握，比我這個沒有調查權的立委還要差，這樣的人繼續當交通部長，人民會放心嗎？」

賴揆則稱，他沒有袒護吳宏謀，只是就事論事，吳第一時間就向他請辭，但吳接任交通部長3個月來，所有交通事務都認真推動，他也強調，未來責任釐清後，他會做最終決定。

相關影音