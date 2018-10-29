巴西新總統曾訪台 外交部：有助雙方合作交流

外交部表示，巴西新任總統曾實地考察台灣國情，有助雙方合作交流。（美聯社）

2018-10-29 16:02

〔即時新聞／綜合報導〕巴西社會自由黨（PSL）籍候選人波索納羅（Jair Bolsonaro）以55.13%的得票率當選巴西新任總統。由於波索納羅曾在3月訪台，並經常嚴厲批評中國，令北京政府坐立難安。外交部今天表示，波索納羅訪台有助於雙方的未來交流，我國政府已於第一時間透過駐處向他表達祝賀當選之意。

外交部發言人李憲章今日表示，波索納羅3月初在擔任巴西國會眾議員任內，實地考察台灣經貿、科技及教育等各項發展現況，對台灣的國情及社經發展有更進一步認識，有助未來雙方的合作及交流，政府已於第一時間透過駐處向波索納羅表達祝賀之意。波索納羅是1970年代巴西承認北京是中國唯一政府之後，第一位訪問台灣的巴西總統候選人。

波索納羅訪台時，究竟是哪個單位安排、訪台時間點、拜訪過哪些單位、部會、官員，外交部則相當低調，不願透露。

有不具名涉外官員受訪表示，波索納羅一行人3月初訪問台灣，想了解經貿、科技和教育等領域的發展，也了解台灣私人企業的能量，認為對巴西的發展具有參考價值。對於未來巴西與台灣的外交關係會有什麼發展，官員表示：「本來不能走的道路，現在可以走了，但怎麼走要很小心。」