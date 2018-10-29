陳佩琪遭指又干政 丁守中：社會自有公評

2018-10-29 11:47

〔記者鍾泓良／台北報導〕台北市長柯文哲夫人陳佩琪昨於臉書回顧2018跨年晚會，質疑市府的活動，不管是情人節煙火，或是跨年晚會什麼的，總是由特定電視台得標，他們卻利用節目對柯「罵飽」，更虧柯「實在是他們最大的衣食父母耶」，遭外界質再度干政。

國民黨台北市長候選人丁守中過去曾稱自己家人絕對不會干預市政，更稱不會有「第一市長夫人干政」。媒體昨天向丁守中詢問關於陳臉書一事，丁態度低調，說自己沒有意見，但補了一句「社會自有公評」。

今年初跨年晚會、台北河岸音樂季由三立電視台得標，而明年跨年晚會則改由華視得標。而值得一提，過去馬、郝市府跨年晚會連續13年都由TVBS舉辦，而在柯市府任內從2016年跨年開始，連續3年都由三立得標；今年12月31日跨年晚會則由華視得標。

陳佩琪昨於臉書上表示，觀傳局安排自己和先生表演重機出場的魔術秀，前晚幕僚送來一套某電台提供的七分藍牛仔褲和短版黑夾克外套，說是跨年晚會的服裝，當時穿上頓覺自己像街頭的小混混一樣，跟自己平日的形象實在不搭，於是原封不動的將衣服送還，決定改向女兒借她們帥氣的褲裝和軍綠外套。

陳佩琪說，當時也是原來市府的大型活動，都有對外招標的轉播廠商。陳佩琪還說，自己當時也和柯反映，質疑為什麼市府的活動，不管是情人節煙火或跨年晚會什麼的，總是他們（指三立）得標，但對方整天利用政論節目對柯「罵飽、罵滿」，更虧，柯全身上下都可以被他們（指三立）拿來利用，實在是它們最大的衣食父母。

而當陳想到自己花了這麼多錢和這麼多時間和他們打官司，心裡就一肚子火，越發憤怒不平，嗓門越來越高，音量也越來越大。而當時柯稱，市長不會介入 ，「以後會要求觀傳局的招標案一定要確實做到公平、公正、公開 ，行了吧 ！」

另外，公共電視日前已宣布將主辦2018台北市長選舉電視辯論，柯文哲一直在拖時間，現在是迫於被大家批判才接受；丁守中辦公室發言人詹為元補充，明天下午一點，各陣營都會派代表出席討論舉行辯論時間。