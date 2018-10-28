樹林蝙蝠俠助勢 板橋丁睿昇成立競選總部

新北市板橋區無黨籍市議員候選人丁睿昇（右）今天成立競選總部，樹林蝙蝠俠黃炳勳（左）在進場時為丁睿昇競選團隊開道，支持者夾道歡呼、支持。

2018-10-28 20:01

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市板橋區無黨籍市議員候選人丁睿昇今天成立競選總部，樹林蝙蝠俠黃炳勳在進場時為丁睿昇競選團隊開道，支持者夾道歡呼、支持，丁睿昇出身雲林縣台西鄉，這次投入選舉，獲得雲林同鄉會全力支持，今天包括總統府國策顧問、雲林同鄉會總會長黃銘得、中華民國廣播電視節目協會理事長丁文琪、世界中醫骨科聯合會副主席林明儀教授等人到場力挺，凍蒜聲不斷。

丁睿昇曾任雲林縣台西鄉民代表、台西信仰中心安西府主委，到新北市從事生醫科技業，長期從事社團、慈善、宗教活動，目前也是新北市有富慈善會理事長，曾與新海同濟會、多個護理之家舉辦濟助弱勢與寒冬送暖，這次投入板橋區市議員選舉。

丁睿昇今天競選總部成立時，不但有樹林蝙蝠俠、土城民防中隊副中隊長黃炳勳開道，他抱著幼女與妻兒一起登場，競選主任委員丁文棋為他披掛彩帶，黃銘得、板橋鄉親後援總會長林明儀等雲林同鄉會重量級人士都到場為他站台聲援，營造雲林鄉親大團結，力挺丁睿昇的氣勢。

由於丁睿昇長期關懷弱勢，不少接受過他幫助的關懷戶、弱勢家庭也都騎著電動車、拄著拐杖到場為他加油打氣，丁睿昇則在支持者簇擁下，比上Lucky 7的七號手勢，支持者高呼凍蒜、凍蒜不絕於耳。