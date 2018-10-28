彰化捷運旗再延燒！蔡英文：選舉不是插幾支旗，就當成是政見

總統蔡英文送上「綠領」給彰化縣長魏明谷。（記者劉曉欣攝）

2018-10-28 13:23

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化捷運旗再延燒！總統蔡英文今天為爭取連任的民進黨魏明谷競選總部成立站台時強調，選舉要比政策，不是插幾支旗，就當成是政見，過去反對建設，現在選舉才說要支持建設，這樣的人不是彰化人能夠接受！

魏明谷競選總部今天在彰化市成立，蔡英文與行政院長賴清德分別致贈「綠領」和「八寶粥」，力挺魏明谷連任。

蔡英文強調，彰化人要乾淨的選舉，要完整的政策，彰化的選舉，全台灣都在看，民眾都應該拒絕假消息與謠言，不能插幾支旗，就當成是政見，這樣的人，不是彰化人能夠接受的。

蔡英文指出，年底選戰是一場堅持價值的選戰，大家要一起堅持讓彰化有正面的選舉，要比的政策，比的是建設，現在很多假消息都在抹黑彰化縣，唱衰彰化綠能的發展，這些抹黑與唱衰都是假的，因為魏明谷用心推動綠能發展，讓年輕人可以回到彰化工作，領比在台北上班更多的薪水，也能為小孩、長者爭取更多的福利。

蔡英文強調，魏明谷是個做事的人，過去4年彰化有很大的改變，綠能產業從無到有發展起來，各種的社會福利與基礎建設，一步一步推動，認真的人要給他鼓勵，用選票支持打拚的團隊，在彰化進入轉型關鍵的時刻，堅持對的事就做的魏明谷。

魏明谷表示，他打造彰化30分鐘生活圈的交通建設，先公路再捷運，這才是實際可行的做法，不是四處插捷運旗卻不敢承認，有說卻不敢承擔，這樣彰化財政一定會無法負擔。

彰化縣長選舉進入短兵交接，南彰化日前路口出現「捷運到田中」、「捷運到田尾」、「捷運到埔心」、「捷運到溪湖」等旗幟，王惠美事後承認宣傳旗是支持者所插，王惠美支持南彰化蓋捷運。

相關影音