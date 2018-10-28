柯文哲聲援婦聯會 姚文智：巴結選票、態度輕賤、眼淚掉爽的？

對於柯文哲聲援婦聯會，姚文智痛斥，態度輕賤、過去眼淚「掉爽的？」（記者周彥妤攝）

2018-10-28 12:44

〔記者周彥妤／台北報導〕台北市長柯文哲昨說，轉型正義的第一步若是追究責任，會沒完沒了，且婦聯會現在運作好好的，「管它過去在幹什麼？」民進黨台北市長候選人姚文智今痛斥，為巴結官夫人選票，態度輕賤，視公義價值如垃圾，令人不寒而慄，更兩度問柯過去為228事件掉淚，「是掉爽的？」

柯文哲昨天出席眷村文化座談，與婦聯會主委雷倩對談。柯表示，轉型正義應先解決當前問題，接著預防再發生，最後才是追究責任，若第一步就是追究責任，那搞不完，「（婦聯會）現在運作都好好的，以後不會再發生，你管它過去在幹什麼？」

姚文智今天上午受訪回應，聽到柯這番話，深感不寒而慄，難道柯過去為228事件掉眼淚，「是掉爽的？」姚斥柯，竟為選舉巴著官夫人，把過去向綠營爭取選票、所留下的眼淚，不當做一回事，還當作垃圾。

姚文智說，婦聯會過去在台灣搜刮民脂民膏，目前資產還有400億元，黨產會不過希望歸還人民，柯文哲竟然說出這種話。他分析，柯的言下之意，就是擺明轉型正義、社會公道，都可以當作垃圾，棄如敝屣，令人不寒而慄。

姚文智批，柯遇到權貴、官夫人就轉彎靠攏，「請問柯市長還有什麼事情不能轉彎？」、「心中還有什麼價值理念不可以出賣？」、「還有什麼事情做不到？」選舉選到這樣地步，為巴著官夫人選票，把社會追求的民主價值，棄如敝屣，態度輕賤，只有不寒而慄。

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