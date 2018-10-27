柯P聲援婦聯會「管它過去幹什麼」 黨產委員：心胸真寬大

2018-10-27 23:21

〔記者陳鈺馥／台北報導〕台北市長柯文哲今晚（27日）赴北投參加眷村文化座談會，對執政黨處理轉型正義頗有微詞，更替婦聯會講話，聲稱「現在運作都好好的，以後不會再發生，你管它過去幹什麼！」對此，黨產會委員受訪表示，婦聯會坐擁385億元「不樂之捐」，辜嚴倬雲還用婦聯會的錢，大筆買進台泥股票，更把170箱檔案銷毀，柯市長心胸還真是寬大！

柯文哲今天與婦聯會主委雷倩對談時說，而轉型正義應有3個階段，首先是解決現在的問題，接著預防以後再發生，第三個才是追究以前責任。如果他來處理婦聯會問題，「現在運作好好的，以後不會再發生，你管它過去在幹什麼！」

雷倩會後受訪則說，對柯文哲談話相當肯定，黨產會現在用一種追殺方式對待婦聯會，事實上台灣要往前走，大家必須要忘記背後。

不過，根據黨產會調查，婦聯會近10年金流，有高達共6億元捐助給國民黨旗下基金會，以及丁守中等藍營政治人物，更持有5億多元辜家台泥股票，辜嚴倬雲去年更下令將170箱婦聯會資料運走，最後被辜嚴母女及助理3人送入碎紙機銷毀。

婦聯會在戒嚴時期更憑藉國民黨威權體制，向進出口商業同業公會強徵勞軍捐，要求北一女學生須買敬軍花，女性公務員必須排班至婦聯會工廠縫衣服，甚至強制入會，每年須上繳固定會費給婦聯會。

更離譜的是，婦聯會為力抗黨產會調查，竟以每人10萬元天價，邀請專家學者出席聽證會為其護航，上台講10分鐘，10萬元輕鬆入袋。

今年初，婦聯會及台北市分會以優退方案自肥，全部員工一律加發12個月薪優退後再全數原薪回聘，並未退休或裁員；其中，婦聯會副秘書長汲宇荷月薪更高達12萬元。

黨產會委員質疑，婦聯會銀行定存現金加上台泥股票，將近400億元資產，一個以「反共抗俄」為宗旨的政治團體，當年如何累積鉅金，大家都很清楚。柯市長稱「現在好好的，管它過去幹什麼 」，真是寬大心胸，令人感佩。

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柯P聲援婦聯會：現在好好的 管它過去幹什麼