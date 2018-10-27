柯P聲援婦聯會：現在好好的 管它過去幹什麼

柯文哲今天傍晚到北投文物館，與婦聯會主委雷倩對談。（記者沈佩瑤攝）

2018-10-27 20:09

〔記者沈佩瑤／台北報導〕選戰倒數28天，台北市長柯文哲積極搶攻各方選票，今天傍晚赴北投參加眷村文化座談會，過程中談到執政黨處理轉正義時，柯P直言轉型正義應該是先解決當前問題，接著預防再發生，最後才追究責任，如果轉型正義第一步就是追究責任，那搞不完，他還替婦聯會講話說，「現在運作都好好的，以後不會再發生，你（黨產會）管它過去在幹什麼？」現場響起熱烈掌聲。

柯文哲傍晚到北投文物館與婦聯會主委雷倩對談，這場座談會共邀請近百位里民參與，當柯陣營發現媒體在場後，主辦方突宣布開放10分鐘，時間一到隨即要求記者離開，成為活動意外插曲。

柯文哲談到今年初訪問歐洲，特別拜訪諾貝爾和平獎得主、波蘭前總統華勒沙，他詢問：「你當總統的那天，手下官員99％是共產黨官員，你怎麼處理這個問題？」結果華勒沙回答說，「如果你一定要在團隊裡分出敵人，那你永遠搞不完」。

柯文哲說，對話非常重要，就是「我不見得喜歡你，可是我可以跟你對話」，而轉型正義應有3個階段，首先是解決現在的問題，接著預防以後再發生，第三個才是追究以前責任，「如果轉型正義第一個是追究責任，那就搞不完了」。

柯文哲說，我們12區的運動中心有6個是救國團在經營，也沒有什麼大問題，坦白講，自己也有遇到民進黨團給他壓力，他就直接說，管他的救國團，現在是運作良好也沒有什麼那個，也不是說在選舉時就變成人家的組織，不管他過去怎樣，他現在好好的就好。

柯文哲強調，自己後來也發現，通常第一個第二個問題解決掉，第三個也就算了，「既然不會再發生，也沒有什麼好處理」，如果是他來處理婦聯會的問題，也會是這種態度，他說：「現在運作好好的，以後不會再發生，你管過去在幹什麼？」

這番談話讓現場響起熱烈掌聲，柯文哲苦笑補充，「這是我的想法，不要拍手，講得人家都不高興」，雷倩也在一旁附和，希望「黨產會長官可以聽到柯市長的想法」，柯P立刻「澄清」，「這是華勒沙跟我講的」。

雷倩會後受訪時，對柯文哲的談話相當肯定，認為黨產會現在是用一種追殺的方式來對帶婦聯會，事實上台灣要往前走，大家必須要忘記背後、努力向前。對柯文哲幫忙發聲，雷倩說，很希望黨產會長官能聽得見。