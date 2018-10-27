首場六都市長辯論會 府城6選將強打經濟牌

2018-10-27 15:12

〔記者邱灝唐／台南報導〕由成大學生會主辦的台南市長候選人辯論會今日下午開始。6位參選人中，除了無黨籍候選人陳永和之外，其他5人在第一階段申論皆強打經濟牌，吸引選民支持。

民進黨候選人黃偉哲表示，台灣在現今的地緣政治和國際政治變化下，有絕佳機會吸引台商返鄉、外商投資，未來會透過五大主軸，讓台南成為產業和經濟重鎮，以南科、沙崙園區雙引擎、農漁冷鍊雙核心為基礎，帶動全區產業升級。

國民黨候選人高思博認為經濟要重振一定要改變，但民進黨在台南統治20多年，已經變成改革、改變的阻礙；他強調，未來他和同黨高雄市長候選人韓國瑜都能當選的話，一定會合作，創造南台灣發財圈。

無黨籍候選人林義豐重申他會捐出市長薪水、不收政治獻金，專注搞好經濟，若是在上任30個月後自評做不到3分之2的目標，那就會自請辭職。

無黨籍候選人許忠信強調，他這陣子掃街拜票，看見溪北邊緣化的問題，對於這一塊台灣最好的土地遭到閒置，感到相當可惜，而溪北人口無法賺錢，就無法進入府城買東西，所以未來會向德語系國家招商，在各省道旁設置德語工業區，增加外銷。

無黨籍候選人蘇煥智提出經濟六箭，強調要成立數位智慧軟體園區、利用安平港、台南機場和安平工業區製造海空聯運自由經濟區，振興經濟，再用高鐵的綠能科技園區成立新豐科技廊帶，整體提升產業。

6人當中僅有無黨籍候選人陳永和主打環保，重提龍期掩埋場的問題，抨擊市區的人發展經濟賺錢，但廢棄物和「髒東西」卻留給山區人處理，實在是不公平。