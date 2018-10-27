垃圾袋降價遭批政策買票 蘇辦回擊：朱、侯任內也降價

2018-10-27 14:28

〔記者何玉華／新北報導〕民進黨新北市長候選人蘇貞昌今天在新莊豐年街掃街時，發送競選小物垃圾袋，重申全面垃圾袋降價的政見，卻遭新北市政府批評政策買票，蘇貞昌辦公室發言人黃韋鈞表示，垃圾袋在朱立倫、侯友宜任內也曾降價，市府的說法是打臉自己。

對於蘇貞昌今天在掃街時重提垃圾袋降價的政見，新北市政府環保局長劉和然批評說，「從一個小小的垃圾專用袋，就可以知道蘇貞昌老縣長心中完全沒有環保概念！」，竟想把環保專業變成政策買票，視環保如敝屣，視環境如無物！

蘇貞昌辦公室發言人黃韋鈞說，蘇貞昌早已完整提出垃圾清運政策，當中包含增設垃圾清運定點、延長開放時間以及垃圾袋降價等，都廣受市民朋友的肯定與歡迎，許多市民朋友也質疑「為何新北市的垃圾袋會比台北市還貴」。

黃韋鈞說，新北市政府為了輔選，不顧行政中立，把朱立倫市長、侯友宜任副市長任內都實施過的垃圾袋降價，抹黑成政策買票，只是再次打臉自己。他奉勸朱團隊的高官，人在公門好修行，從假牙政策到垃圾袋政策，應該要為市民服務，而不要一副老是把新北市民當成賊的心態。

新北市政府曾在2012年10月，將垃圾袋費率從每公升0.42元降為每公升0.4元，主要理由是從2010年起實施垃圾費隨袋徵收後，全市垃圾量已減半，經過核實計算後降價。