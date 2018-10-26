中國惡意施壓！ 澳洲放棄與台灣簽訂自由貿易協定

2017年、2018年一系列會議上，中國外交部長王毅（圖左）直接向澳洲前外交部長畢紹普（Julie Bishop，圖右）轉達說，中國反對澳洲與台灣蔡政府深化關係。（法新社資料照）

2018-10-26 09:41

〔即時新聞／綜合報導〕台灣是澳洲正在考慮進行雙邊貿易協議的對象，但由於中國施壓阻撓，澳洲決定放棄與台灣達成自由貿易協定（FTA）的計畫。

《雪梨晨鋒報》（The Sydney Morning Herald）報導，台灣是澳洲正在考慮進行雙邊貿易協議的經濟體清單，但在2017年、2018年一系列會議上，中國外交部長王毅直接向澳洲前外交部長畢紹普（Julie Bishop）轉達說，中國反對澳洲與台灣蔡政府深化關係。

2013年至2018年8月擔任澳洲外交部長的畢紹普告訴《雪梨晨鋒報》，「中國政府向我明確表示，台灣與中國之間的情況發生了變化，中國不看好澳洲尋求與台灣簽訂自由貿易協定，正如紐西蘭幾年前所做的那樣。」

畢紹普表示，在擔任外交部長期間，她觀察到中國愈來愈鼓勵各國脫離與台灣的關係，這包括在太平洋地區承認台灣的一些國家。

《雪梨晨鋒報》引述一名台灣高級官員指出，台灣有強烈的意願與澳洲達成貿易協議，但理解到澳洲面臨困難政治局勢，但台灣會耐心等待。他強調，台澳已經建立了良好的貿易關係。

澳洲貿易部長伯明翰（Simon Birmingham）在一份聲明中說，「台灣是重要的經濟合作夥伴，也是澳洲第8大商品出口市場，但政府沒有立即啟動自由貿易協定的談判計畫。」

澳洲智庫洛伊國際政策研究所資深研究員馬奎格（Richard McGregor）認為，澳洲放棄與台灣達成自由貿易協定，是自從台灣2016年大選後的變化，北京不斷從各方面施壓和孤立台灣，並阻止台灣政府與全球建立更緊密的連結。

報導提到，台灣經濟嚴重依賴中國，蔡政府通過加強與包括澳洲在內的亞太國家的連結，尋求減少這種風險。