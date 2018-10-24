境外勢力扶助北京政權？ 週刊：對台灣發動假消息攻擊

總統蔡英文日前接見美國國務院副助卿巴斯比時表示，當前不實消息的氾濫，已經是全球民主國家的共同挑戰，影響區域內國家的穩定發展。（圖擷取自蔡英文推特）

2018-10-24 07:52

〔即時新聞／綜合報導〕境外流傳假消息氾濫，已經成為國安危機，台美官員日前也就此問題，罕見共同宣示對抗假消息。週刊報導，與我關係友好的盟邦提供關鍵情資，指境外勢力以2020年扶植親北京政權為目標，啟動對台訊息戰，而年底選戰就是首度練兵，目標在2年之內拉下民進黨政府。

總統蔡英文日前接見美國國務院民主、人權暨勞工局副助卿巴斯比時表示，當前不實消息的氾濫，已經是全球民主國家的共同挑戰，影響區域內國家的穩定發展。

《鏡週刊》報導，我國國安系統與盟邦情報交換，獲得來自多國的國安單位組成的機密文件，並對台灣面臨境外訊息戰的威脅表達關切。知情人士透露，這份關鍵報告以「克里米亞併吞」和「通俄門」2個來自俄羅斯以假訊息攻擊烏克蘭、美國的成功經驗，組織號稱世界規模第一的「信息戰部隊」，以2020年扶植親北京政權為目標，主要負責這些工作的是中國解放軍「戰略支援部隊」，專責網路攻防與電子對抗。

報導提到，這份關鍵情報指出，訊息戰透過以媒體為武器，攻擊敵方領導人、民眾、組織性行政與武裝力量的認知系統和信念系統，肢解支架住台灣社會的骨架繫帶，讓台灣在軍事、政治和心理上徹底癱瘓，目標在2年之內將民進黨政府的實力和影響力降到最低。

總統府發言人黃重諺回應，指對報導內容沒有評論。至於近期北京以包括假訊息在內的形式，介入不少民主國家的內部事務，衝擊國家安全已是常態，各國陸續啟動因應之道尋求國際間的相互合作。