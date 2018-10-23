不准新北設病床？ 醫療人士批朱立倫：為了選舉假話隨便說

副總統陳建仁日前批評新北市每萬人病床數居六都之末，新北市長朱立倫（中）今天回擊說，應該請過去的衛生署長和行政院長向市民道歉。但熟悉醫療事務人士反批朱立倫的談話破綻百出，為了選舉假話隨便說。（記者賴筱桐攝）

2018-10-23 21:22

〔記者蘇永耀／台北報導〕副總統陳建仁日前出席耕莘醫院50週年院慶，提到新北市醫療資源不足，每萬人病床數居6都之末，新北市長朱立倫今天（14日）回擊說，應該請過去的衛生署長和行政院長向市民道歉。總統府對此不評論，但熟悉醫療事務人士則批評朱市長的談話破綻百出，為了選舉假話隨便說，不是誠實的作法。

朱立倫今天說，新北市升格以前，過去的衛生署（現衛福部）與行政院把新北市人口密集區併入台北市的醫療分區，導致新北無法增設病床，應該請過去的衛生署長和行政院長向市民道歉。

但熟悉醫療事務人士批評朱市長的談話破綻百出。因為醫療網分區，是早在1986年國民黨執政期間就開始實施，當時將全台灣劃分為6個一級醫療區域、17個二級醫療區域、63個次醫療區域（目前為50個次醫療區域），並根據「醫療法」及「醫院設立或擴充許可辦法」之規定，邀請專家學者、醫事團體等根據民眾就醫流向、生活圈、就醫交通時間、人口密度與行政區域等因素，定期檢討與調整，並不會有朱立倫市長所謂「誰不准設床」的情況發生。朱市長的說法，時間基礎不對，事實基礎也不對。

相關人士更說，朱市長避而不談的事實是：為了讓當時的台北縣有更好的醫療服務，陳副總統擔任衛生署長期間，於2004年3月8日與台北醫學大學完成雙和醫院BOT案的簽約，隨後雙和醫院並於97年7月1日正式開院服務，如果真如朱市長所言是陳副總統不准設床，當時怎麼會全力促成雙和醫院的設立呢？醫療人士說，為了選舉假話隨便說，不是誠實的作法。