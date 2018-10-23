薩國與我斷交 6項合作計畫移轉尼加拉瓜

尼加拉瓜總統奧德嘉（右2）10月8日共同主持與台灣雙邊合作新計畫發表會。（取自我駐尼加拉瓜大使館網站）

2018-10-23 17:39

〔記者呂伊萱／台北報導〕薩爾瓦多8月轉向中國、與我斷交，外交部今天證實，我國已將與薩國的6項技術合作計劃，轉移到友邦尼加拉瓜。尼加拉瓜總統奧德嘉並於本月上旬，親自主持6項新計劃的合作發表會，表達肯定與認同。

我與薩爾瓦多8月斷交後，尼加拉瓜駐台大使達比亞曾公開表示，尼國非常歡迎台灣將與薩爾瓦多的合作計畫，轉移到尼加拉瓜，且只要是對台灣有幫助的事情，尼加拉瓜都非常樂意參與。

尼加拉瓜總統奧德嘉10月8日在尼國主持6項台尼兩國新合作計畫發表會，包含家庭水產養殖、海水魚養殖、健康蔬果種植、農產品生產及商業發展、一鄉鎮一特產及地理資訊系統等。

外交部國經司副司長蔡允中今在外交部例行記者會表示，上述6個計畫是薩爾瓦多原來在規劃的計畫，斷交後因應尼加拉瓜需求，臨時調整，「不是硬塞給哪個國家」，也不是「沒有地方去的作法」。

蔡允中說明，我國對外國際合作中，不論是計畫數量或規模，尼加拉瓜均是海外編制最大的技術團隊，尼加拉瓜總統奧德嘉相當認同這些計畫，實質效益也相當明顯，所以親自主持計畫發表會。

蔡允中說，6個計畫從農業、社會、制度到能力建構合作，領域廣泛，他相信經過一段時間，能夠呈現具體效果，「我有很強烈信心」。

國合會秘書長項恬毅也補充，相關計畫主要是尼加拉瓜提出，國合會按照相當嚴謹的計畫程序，除人員及相關專家技師赴尼加拉瓜，也與尼加拉瓜重要部會磋商計畫內容，確定合作單位與計畫目標，尼國政府相當積極，兩方合作之下，相信未來一定能夠看見效果。