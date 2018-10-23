中國資金介入台灣選舉 賴清德轟違法、籲候選人自我約束

行政院長賴清德出席立法院院會並備詢。他說，中國資金介入台灣選舉是違法的、籲候選人自我約束。（記者王藝菘攝）

2018-10-23 09:57

〔記者呂伊萱／台北報導〕調查局長呂文忠近日在本報專訪中透露，中國確實透過落地招待和金援國內特定候選人等方式，介入台灣選舉。行政院長賴清德今早表示「這是事實」，挾他國力量進行選舉「是違法的」，呼籲大家自我約束。

調查局長呂文忠在本報昨日出刊的專訪中指出，中國確實有金援台灣特定候選人，介入台灣年底九合一選舉，且調查局已蒐證及掌握，正立案偵辦中。調查局副局長黃迪熹昨在立院進一步指出，中共用金錢賄選，包含落地招待綁樁、金援候選人等方式，根據現有情資，已有4案移送台北、雲林、彰化、屏東檢調單位調查。

賴清德今天上午在立院總質詢前受訪說，中國資金介入我國選舉「是事實」，如同日前美國副總統彭斯在智庫演講中特別指出，中國透過各種手段影響民主，「對台灣當然不會放過」。賴清德說，目前司法單位掌握許多確實的線索，中國運用各種管道介入台灣選舉。

賴清德強調，挾他國力量進行選舉「是違法的」，呼籲大家自我約束，也希望國人了解，一定要拒絕這樣的事情，讓台灣的選舉清清白白、乾乾淨淨、自主獨立地進行，選出優秀的人為社會服務。

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