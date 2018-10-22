嫌縣府大樓風水格局不好？ 林明溱要求拉皮改圓頂

南投縣府大樓的屋頂由鐵條組合，外型像斜屋頂。（記者陳鳳麗攝）

2018-10-22 23:58

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣長林明溱今（22）日要求縣建設處著手規劃縣府大樓的拉皮改善計畫，增加內部空間，且將屋頂的尖銳鐵條拆除改換成圓屋頂，既能設太陽能板，也能「化尖銳為圓融」，讓縣府上下順利平安。

前南投縣長李朝卿任內工程收取回扣，8罪判刑確定，總刑期98年（最多執行30年），南投檢方已通知25日報到執行。現任縣長林明溱今天在縣務會議中，即以李朝卿將入監服刑一事，認為縣府大樓的風水格局需要改善。

歷任縣長官司纏身 著手改善讓「上下平安」

林明溱表示，縣府大樓是921地震後由當時縣長彭百顯重建的大樓，10多年未來，包括彭百顯、林宗男、李朝卿都不平順，彭百顯官司纏訟10多年才獲判無罪，林宗男任內則被搜索，李朝卿則確定要入監服刑，為了「縣府上下平安」，應該要著手進行改善。

林明溱也說，縣府大樓當初的設計，內部空間不足，屋頂曾要出租設太陽能板發電，也因上面布滿鐵條而無法舖設，因此希望為縣府大樓進行拉皮，就目前的缺點進行整體規劃，增加使用空間。

林明溱認為大門上方的屋頂有一條條尖銳鐵條，曾有人說此格局是「飛箭傷人」，應該將鐵條拆下，將屋頂改成像監察院的圓屋頂，這樣才能圓融，也會比較順利。