陳學聖：給國民黨一個機會 年底一起翻轉桃園

2018-10-22 00:09

〔記者李容萍／桃園報導〕國民黨桃園市長候選人陳學聖，21日馬不停蹄狂跑8個行政區趕場為14位市議員候選人競選總部成立大會站台，與市議員候選人同框時也順便替自己拉票，並強調昨日北區競選總部成立，他在支持鄉親的身上看到熱情及希望，這股力量帶給他很大的自信，相信未來的30多天，國民黨的氣勢會越來越旺，呼籲鄉親給國民黨一個機會，讓里長、議員、市長全壘打，年底一起翻轉桃園。

陳學聖分別前往楊梅、蘆竹、八德、大園、桃園、龜山、中壢、平鎮為周玉琴、涂權吉、張桂綿、劉茂群、呂淑真、徐其萬、林政賢、楊進福、陳姿伶、舒翠玲、魯明哲、劉安祺、吳嘉和、陳萬得14人的競選總部成立大會站台；競選總部主委吳志揚、總幹事孫大千、桃園市黨部主委楊敏盛、黃國園黨部主委于北辰也趕場向鄉親請託「市議員一票，陳學聖一票」。

陳學聖表示，桃園鄉親最不能接受的就是蔡英文總統和鄭文燦的背信忘義，「深澳下，觀塘上」就是民進黨執政下的政治算計及選舉籌碼，不但犧牲桃園市民健康，也破壞桃園的生態，這次選舉一定要讓「陳學聖上、鄭文燦下」，如此才能找回桃園人的尊嚴及光榮。

陳學聖表示，鄭文燦揮霍撒錢只有小建設，大建設卻完全停擺，真正有利於桃園向上提升的捷運交通路網、市立醫院、航空城計畫等重大工程一項也沒做到。很多工程更是選前才準備開工，他當選市長後一定會拿出能力和魄力將市政建設迅速完成，做到最好，不會像鄭文燦一樣只做表面功夫。

陳學聖並向鄉親喊話桃園建設要順利推動，一定要府會合作，需要和所有議員共同合作才有機會做到，目前現任黨籍市議員，各個問政犀利，而國民黨也提名許多年輕優秀的市議員候選人和里長候選人，象徵國民黨人才輩出，如果他當選市長、國民黨是會席次過半，再加上立委呂玉玲及吳志揚協助，一定可以打造出桃園進步的鐵三角。