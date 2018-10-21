義務役成歷史！士兵陸續退伍 這幾梯次是最後一波......

去年入伍的一年役期義務役士兵年底前將全數退伍，三軍部隊共有4個梯次的義務役士兵，將是最後一波退伍的義務役士兵。圖為海軍蘇澳中正基地營區開放參觀。（資料照，記者王藝菘攝）

2018-10-21 19:35

〔記者羅添斌／台北報導〕去年入伍的一年役期義務役士兵目前陸續退伍中，年底前將全數退伍，三軍部隊共有4個梯次的義務役士兵，將是最後一波退伍的義務役士兵。

役期為一年的義務役士兵在去年陸續入伍服役後，目前在各單位服役的義務役士兵已陸續退伍，海軍「大萬」軍艦及「宜陽」軍艦日前分別歡送在艦上服役的義務役士兵，也讓這兩艘軍艦成為全志願役軍艦。

軍方官員今天指出，三軍部隊最後一梯次入伍的義務役士兵，包括海軍艦艇兵735梯次（去年12月13日入伍）、陸軍2225梯次及空軍892梯次（去年12月19日入伍）及海軍陸戰隊811梯次（去年12月26日入伍），義務役士兵在校期間若有修習全民國防教育軍事訓練課程，最多可折抵30天的役期，若無折抵，就會依一年役期期滿退伍。

在義務役全數退伍之後，國軍將成為全兵募兵制的部隊結構，國防部今天指出，108年計畫招募2萬1千餘人，預期109年底志願役人力達成90％目標後，人力補充改採退補平衡方式實施招募，未來每年招募降為一萬餘人。