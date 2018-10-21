馬英九批：民進黨讓台灣成「不自由的民主」

前總統馬英九輔選重砲批評執政黨。（記者陳心瑜攝）

2018-10-21 17:17

〔記者陳心瑜／新北報導〕前總統馬英九今天下午至新北市為市議員陳明義於林口的競選總部站台，痛批民進黨的不當黨產委員會違憲、違反無罪推定原則，促進轉型正義委員會甚至要針對侯友宜挖出「黑歷史」，只能用荒唐形容，表示國家社會這段時間「這麼亂」，大家心裡都很悶，一定要透過這次選舉把力量展現出來。希望這次的選舉，國民黨能夠獲勝，從地方到中央，一步步撥亂反正、回歸正道。

馬英九今天先後至土城、林口，分別為新北市議員黃永昌、陳明義站台，國民黨中執委連勝文、蔣方智怡以及藝人白冰冰也同台相挺，馬英九更不忘為不在場的國民黨新北市長候選人侯友宜大喊凍蒜。

馬英九表示，掌握60%立院席次的執政黨通過不當黨產處理條例後，中華民國最大的反對黨就由民進黨控制，更違反無罪推定原則，這就像是路上攔下一個人，如果對方不能出示購買手機的證據，就要說手機是偷來的，一樣荒唐，甚至追黨產還要溯及既往到民國34年的8月15日，台灣當時根本都還沒光復。

馬英九說，我們的總統、部長都是學法律出身，但是對這些攸關法治的法律，竟然都不吭一聲，這叫就像美國政治學家提出來的「不自由的民主」，一個國家定期選舉，但當選後卻採取違反民主法治原則的法律，真的很可怕。

馬英九批評，促轉會甚至還要針對侯友宜，自認為是明朝的東廠，這和二次大戰之前俄國的KGB、德國的蓋世太保無異，只能用荒唐形容，希望不要再讓這樣的事情傷害我們的民主，一定要讓國民黨在選舉獲勝，一步步撥亂反正、回歸正道。