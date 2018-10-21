麥寮競總成立 李進勇：持續落實嚴管空污3箭

李進勇（左）與許志豪（右）成立聯合競選總部。（記者林國賢攝）

2018-10-21 16:15

〔記者林國賢／雲林報導〕民進黨雲林縣長候選人李進勇今與縣議員候選人許志豪成立麥寮聯合競選總部，李進勇表示，會持續落實源頭減量、管末加嚴、季節限定等措施，管制空氣的污染，環境維護再升級。

李進勇表示，麥寮是全縣人口正成長3鄉鎮市之一，不可諱言，六輕帶來麥寮的經濟發展及就業提升，但也帶來了空污及環保問題，守護雲林人、麥寮人健康是縣府無可推卸的責任，就任縣長第1年即擬定「禁燒生煤及石油焦條例」，中央宣布無效後，帶領縣府祭出源頭減量、管末加嚴、季節限定等3支箭來管制空氣的污染。

另外，協調六輕停燒石油焦的承諾也已兌現，去年縣府取得六輕麥寮汽電簽署能源轉型備忘錄，承諾於2025年完成3部燃煤機組轉換為燃天然氣發電機組設置及運轉。

李進勇強調，縣府歡迎企業來到雲林推經濟，但是縣民的健康及環境的保護是不能打折的堅持，縣府也會與許志豪持續捍衛。

李進勇指出，4年前縣府找出六輕麥寮汽電公司隱藏88～105年間，台電支付麥電公司促進電力發展營運協助金（促協金）的證據，並在縣府的極力爭取下，依法制逐年回饋給麥寮及周邊鄉鎮市，投入建設也提升居民福利。