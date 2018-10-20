徐欣瑩成立溪南競選總部 柯P妹妹醫師柯美蘭來站台

2018-10-20 15:33

［記者黃美珠／竹東報導］民國黨新竹縣長候選人徐欣瑩今天在新竹縣竹東鎮成立溪南競選總部，強調她當縣長會全面恢復老人年金，還會把現有的15個C級關懷據點，提升到100個以上，目標就是要朝向每個村裡都有關懷據點，都能照顧老人提供共餐。

跟徐欣瑩號稱「好4成雙」、跨縣市也跨黨派聯合競選的台北市長柯文哲，今天由妹妹、台大新竹分院醫師柯美蘭代打到場站台致贈「蒜頭」，象徵「好人要出頭」且站台助講。

柯美蘭說，徐欣瑩是她交大學妹，特別感謝徐欣瑩爭取了台大生醫園區，明年就可以為大家來服務，給大家更好的急重症醫療資源。

她說，當一個醫生最大的期望，就是在自己的家鄉有最好的醫療，而最悲傷的，就是外送其他縣市的過程中鄉親面臨死亡或病情惡化，所以期待鄉親支持好的候選人，一起讓新竹更好。

徐欣瑩跟所有溪南鄉親說，她參選縣長不是臨時出來的，她是大家10幾年來培養，歷任過2屆議員、4年國會立委，有中央也有地方經驗，這些都是鄉親培養她的，現在換她把這些經驗，結合她的高學歷化成服務的能量，來為鄉親打拚。

她說，她的競選總部主委陳進興，是竹縣30多年來最好的縣長，因為他當縣長時縣府負債，但到他卸任時不僅縣庫轉虧為盈，且還有價值100多億的土地，新竹縣歷屆縣長只有他做得到讓縣府財源充足。

她說，陳進興是她的競選總部主委，也是她未來的縣政顧問，他會教她如何突破縣府的財政困境。陳進興當她的競選總部主委，就代表是最優質縣政的傳承。

因為她要效法陳進興，嚴守且健全財政紀律，同時開源節流，做好建設也要給大家最好的福利，以「貼心福利新贏家」為她未來施政的主軸。

所以她會跟陳進興等很多人請教財政問題，以做好財政照顧所有的鄉親。因為她主張全面恢復老人年金、以及包含鄰長津貼、國中小營養午餐等在內，被縣長邱鏡淳所砍掉的8大社福措施。

對於照顧長輩，她除要蓋優質樂活公園、親子公園，還要把現在的15個C級關懷據點，提昇到100個以上，目標就是要朝向每個村裡都有關懷據點，都能照顧老人提供共餐。

今天的成立大會上，徐欣瑩先從陳進興手中接過戰旗，再轉交託付給其溪南競選總部主委陳政宏，由他代表她揮軍爭取溪南超越黨派地團結得勝。

柯美蘭則送蒜頭給徐欣瑩，象徵「好人要出頭」。徐欣瑩竹東競選總部總幹事謝煥龍和其科技後援會會長鄭盛文則分送菜頭跟粽子，給她滿滿的祝福。

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