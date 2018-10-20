川普力挺台灣！ 路透：美國考慮再派軍艦通過台灣海峽

美國海軍伯克級驅逐艦馬斯廷號（DDG-89）。（擷取自美國海軍官網）

2018-10-20 13:57

〔即時新聞／綜合報導〕英國媒體報導，美國正在考慮軍艦通過台灣海峽派遣戰艦的新行動，這項任務旨在確保自由通行這條戰略航道，顯示川普政府力挺台灣的自主政權，但此舉也可能會加劇與中國的緊張關係。

《路透》報導，美國海軍今年7月時曾在台灣海峽執行類似的任務，2艘驅逐艦通過台灣海峽，而這次的新行動將顯示川普政府力挺台灣的自主政權。美國軍方拒絕對此發表評論，但在不具名的情況下透露，美國正在評估這項行動，但還未研擬出通過台灣海峽的確切時間。

報導提到，儘管華府正在重新通過台灣海峽，但美方一直試圖向北京解釋，其對台政策沒有改變。台灣為美中關係中愈來愈多的爆發點之一，其中包括美國制裁中國引發的激烈貿易戰，以及中國在南海日益強大的軍事態勢。

一些現任和過去的美國官員表示，美國軍艦通過台灣海峽仍然很罕見，美軍航空母艦自從2007年小布希總統執政後，再也沒有通過台灣海峽。而最後一次美國軍艦通過台灣海峽，是在今年7月份時伯克級驅逐艦馬斯廷號（DDG-89）及班福特號（DDG-65），從台灣南部海域航經台灣海峽。