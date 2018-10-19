傅崐萁挪緊急救護錢吃飯 蔡碧仲：規避採購法

2018-10-19 13:01

〔記者王錦義／花蓮報導〕前花蓮縣長傅崐萁在5月間舉行0206感恩餐會，並寄送捐款人20多萬份DVD光碟及震災專刊，由於專刊內多是傅崐萁及立委徐榛蔚畫面，遭縣議員莊枝財質疑傅利用公款幫自己及立委徐榛蔚造勢，當時索討相關支出明細遭拒。代理縣長蔡碧仲應議員要求，今公布相關支應項目，發現其中竟用到消防局緊急救護錢拿去辦餐會吃飯，蔡碧仲認為涉及規避採購法，針對支用預算科目不妥等疏失，將依相關規定檢討、送交論處。

蔡碧仲上午召開記者會，公布震災後相關支出以公務預算支應項目。其中感恩餐會分成場地布置、150桌餐費和149桌餐費3個標案，共354萬餘元。餐費分別由行研處庶務科、消防局行政科支應，各約97萬餘元，布置費用約160萬元。其中消防局部分有緊急救護40萬元、災害管理57萬餘元支持。

另外，感謝捐款人包裏費用約823萬元，包括DVD光碟187萬元，分別是使用衛生醫政管理（77萬）、防疫業務（45萬）、食品安全（45萬）、企劃研考資訊（20萬）等科目，地震報導專刊合計22萬份174萬元，使用追加預算，科目是環保廢棄物處理業務費；感謝函印製及文宣裝封53萬餘元，使用身心障礙者福利業務費；郵寄407萬餘元，使用社政業務身心障礙者福利業務費。

蔡碧仲說，有關於感恩餐會，他上任後檢視結果以公務預算支應，有用到緊急救護及災害管理的消防業務支應，在同一地點、同一時間的餐會，卻拆成150桌跟149桌，來分成兩個限制性的招標項目，他認為有可能涉及違反公務預算支用科目不妥或違反政府採購法，有可能是行政責任、有可能是刑事責任，將送相關單位追究議處。

府內相關承辦人員對此大吐苦水說，公務員都是依法行政及交辦事項處理公務，所有標案均依採購法的規定及嚴謹態度辦理，所有程序都公開透明，可供檢視，代理縣長稱公務員違反採購法、規避採購法，他認為是不實說法與指控。

相關人員指出，縣長室提供的餐會項目有兩項，均統稱餐會，可是仍要看採購項目，不應未經查證即說公務員規避採購法、違反採購法，且經費支出都經過財政及主計單位同意後辦理，代理縣長應多多鼓勵公務員，而不是藉由掌握行政資源全力打壓。