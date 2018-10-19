柯P認台灣只是美中對抗的商品 姚文智批把台北變中國貨

2018-10-19 11:50

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市長柯文哲日前接受《彭博新聞》專訪，談到台灣必須增加自己的價值，但也需接受是美中間的籌碼。民進黨台北市長候選人姚文智受訪相當不以為然，先是反問：「這樣的話需要他說嗎？大家不知道台灣的處境，在美中的貿易大戰或在世界局勢有多困難嗎？」並批柯支持兩岸一家親的立場，就是把台北變成中國貨。

柯文哲接受《彭博》專訪指出，台灣必須專注於提升自己對於川普的價值，並接受自己在美中兩大國對抗中屬於籌碼的地位，台灣不過只是貨架上的商品而已，不應高估美國保衛台灣的意願，而是要通過加強民主和經濟透明度等與美共同價值觀，提升對美國的價值，台灣問題只是美中緊張關係的一部分。

台北市選委會今天舉行市長候選人抽籤，姚文智在抽號碼後接受媒體採訪，媒體問到柯文哲接受彭博訪問說台灣是中美籌碼，姚文智先是反問：「大家不知道嗎？」姚文智認為，台灣在困境中，應要不斷努力，把握機會實踐價值，讓台灣在世界更茁壯、強大，並能夠參語國家組織，使台灣成為貨真價值的台灣貨。

媒體認為，姚文智的說法與柯文哲很相像，姚不屑地說：「他的兩岸一家親是共圓中國夢，我跟他講的有可能一樣嗎？柯市長去支持兩岸一家親、共圓中國夢，就是把台北變成中國貨，那我們認為台北應該是台灣貨、應該是國家首都，應該跟世界自由的陣營站在一起，這就是我的立場。」